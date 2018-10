Auffahrunfall am Stauende – Klein-LKW-Fahrer tödlich verletzt

Der tödliche Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagmittag kurz nach 13.00 Uhr am Biebelrieder Kreuz auf Höhe der Anschlussstelle Rottendorf. Der slowakische Kleintransporter war in Richtung Frankfurt unterwegs, als der Fahrer offenbar das Stauende zu spät erkannte und mit hoher Geschwindigkeit auf den polnischen Auflieger einer ungarischen Sattelzugmaschine auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer so schwer verletzt, dass er noch an Ort und Stelle verstarb.

Sachverständiger hinzugerufen

Der Mann am Steuer des Lkw sowie dessen Beifahrer kamen offenbar mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Neben der Verkehrspolizei und dem Rettungsdienst befinden sich auch die Freiwillige Feuerwehr Rottendorf und die Autobahnmeisterei im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle gelandet. Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg ein Sachverständiger eingeschaltet.

Autobahn lange gesperrt

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Bergungsarbeiten bleibt die Hauptfahrbahn in Richtung Frankfurt komplett gesperrt. Der Verkehr wird im Bereich der Anschlussstelle Rottendorf über die Nebenfahrbahn an der Unfallstelle vorbeigeleitet.