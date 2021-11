Auferstanden aus Ruinen - Strukturwandel in Bayern

Es war das Herz der bayerischen Stahlindustrie. Das Stahlwerk Maxhütte in Sulzbach-Rosenberg in der Oberpfalz. Einst Jobmotor für mehr als 9.000 Menschen. Doch nach zwei Konkursen bis zum Jahr 2002 verloren tausende Stahlarbeiter ihren Job.

Eine breit aufgestellte Firma – ein Sechser im Lotto

Einer von ihnen war Maschinenbauer Erwin Mutzbauer. Er habe den zweiten Konkurs von Maxhütte mitgemacht, erzählt er. "Ich war jung, zwei kleine Kinder gehabt, Haus umgebaut und konnte mir nicht vorstellen, dass ich in der Maxhütte pensioniert werde." Als es wirtschaftlich bergab ging, wechselte er den Job. Ging zur damals neuen Firma Leonhard Kurz in Sulzbach-Rosenberg. Bis heute ist er geblieben. Ein Sechser im Lotto, wie er selbst sagt.

Denn die Firma ist breit aufgestellt, ist auf Oberflächenveredelungen spezialisiert, die in vielen Branchen eingesetzt werden. Zum Beispiel bei Kosmetikverpackungen, bei Weinetiketten. Auch Sicherheitsmerkmale von Geldscheinen werden hier produziert.

Angefangen hat man 1986 mit 30 Mitarbeitern. Heute hat Leonhard Kurz in Sulzbach-Rosenberg gut 1.200, erzählt Ralph Hopfensitz, Mitglied der Geschäftsführung.

Fördergelder leiten Strukturwandel in Sulzbach-Rosenberg ein

Während das zukunftsgerichtete Unternehmen wächst, stagniert die ausschließlich von der Stahlproduktion geprägte Region. Die Arbeitslosigkeit in Sulzbach-Rosenberg steigt auf bis zu 15 Prozent. Das ändert sich erst, als der Freistaat und die Europäische Union mit Fördergeldern den Strukturwandel einleiten.

Ein Strukturwandel, der die Oberpfalz nachhaltig geprägt habe, sagt der Bürgermeister von Sulzbach-Rosenberg Michael Göth von der SPD. "Wir haben es in der Folgezeit geschafft, dass wir heute eine Branchenvielfalt haben. Wir haben in dieser Zeit massiv Flächen angekauft, die wir erschlossen und in dieser Zeit dann Industrie angesiedelt haben", so Göth.

Region hat sich vielen unterschiedlichen Branchen geöffnet

Knapp drei Prozent beträgt die Arbeitslosigkeit in Sulzbach-Rosenberg heute. Auch die Firma Leonhard Kurz gibt es noch. Sie ist heute ein Vorzeigeunternehmen der Region. Doch ganz ohne Förderprogramme kam auch der Betrieb nicht aus, konnte mit etwa 400 Millionen Euro seinen Standort ausbauen.

Die Region hat sich diversifiziert, sich also vielen unterschiedlichen Branchen geöffnet, und so den Wandel geschafft. Heute arbeiten in Sulzbach-Rosenberg mehr Menschen als in der Hochzeit der Maxhütte. Von der Stahlerzeugung ist nicht viel übrig.

Ab 2028 will Audi in Ingolstadt ausschließlich E-Autos bauen

Auch in der Automobilregion Ingolstadt ist der Wandel in vollem Gange - der Wandel vom Verbrenner hin zur E-Mobilität. Der größte Arbeitgeber der Region Audi mit mehr als 43.000 Beschäftigten am Standort hat bereits eine Montagelinie für das erste vollelektrische Auto umgerüstet, sagt Achim Heinfling, Werkleiter am Standort Ingolstadt.

Er betont, dass Audi zwar vorhabe, die Produktion von Verbrenner-Autos bis zum Jahr 2033 zu beenden. "Hier am Stammsitz in Ingolstadt wird das sogar noch schneller sein. Ab circa 2028 planen wir, dass wir hier ausschließlich voll elektrifiziert Fahrzeuge bauen", fügt er hinzu. Um den Wandel zur E-Mobilität zu schaffen, investiert Audi eine halbe Milliarde Euro in die Weiterbildung der Mitarbeiter. Und es entstehe eine E-Batteriemontage, so Werkleiter Heinfling.

Audi.Zukunft: Keine Kündigungen wegen Transformation

Schon vor Jahren haben die Unternehmensleitung und der Audi-Betriebsrat vereinbart, wie sie die Transformation hin zur E-Mobilität und zur Digitalisierung schaffen wollen.

Bereits 2019 vereinbarten Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter, dass bei Audi in Ingolstadt bis 2025 rund 9.500 Stellen sozialverträglich abgebaut, zugleich aber 2.000 neue Expertenstellen geschaffen werden sollen. Im Klartext: Wer den Wandel nicht mitgehen will, kann finanziell abgefedert frühzeitig in Rente gehen.

Beim Stellenabbau liegt Audi im Plan. Das melden Betriebsrat und Unternehmensleitung gleichermaßen. Transformationsbedingte Kündigungen schließt Audi mit seiner Beschäftigungsgarantie bis 2029 aus.

Zulieferer der Region Ingolstadt sind gut aufgestellt

Auch die Automobilzulieferer der Region stellen sich neu auf. Die Aussichten, dass die meisten Jobs erhalten blieben, stünden nicht schlecht, sagt Hans-Georg Schweiger. Er lehrt und forscht auf dem Gebiet Elektromobilität an der Technischen Hochschule Ingolstadt.

Ihm zufolge ist die Region Ingolstadt sehr gut aufgestellt, weil die Fahrzeughersteller auch selbst versuchten neue Komponenten herzustellen. "Das sind Elektromaschinen, Leistungselektronik, insbesondere Batteriesysteme, wo man auch viele Mitarbeiter beschäftigen kann. Damit kann man diesen Teil, der beim Fahrzeughersteller wegfallen wird, kompensieren," so Schweiger.

Automobilzulieferer Schabmüller ist optimistisch

Ebenso zuversichtlich gibt sich Franz Schabmüller von der FRAMOS Holding. Der Unternehmer beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und gehört damit zu den großen Zulieferern in der Region. Seine Betriebe stehen in Deutschland und Ungarn. Schabmüllers Kerngeschäft ist die Metallverarbeitung durch Zerspanung. Für Audi und andere Autobauer fertigt er zahlreiche Komponenten für Verbrenner, zum Beispiel Zylinderkopfhauben und Kurbelgehäuse.

Doch der Unternehmer betont: "Natürlich können wir auch E-Mobilität! Wir können einen Zylinderkopf bearbeiten für einen Verbrenner. Genauso aber auch alle Fahrwerkskomponenten, Radträger etc. Also all die Teile, die sowohl die E-Mobilität als auch die Verbrenner brauchen."

Zunächst mehr Arbeit durch "Zweigleisigkeit"

Wie Audi will auch Schabmüller die Transformation ohne Kündigungen schaffen. Er geht davon aus, dass ihm in den kommenden Jahren Fachkräfte fehlen werden. Zudem verweist er darauf, dass die Autobauer in den nächsten Jahren erstmal "zweigleisig" produzieren werden, also Verbrenner und E-Autos gleichzeitig.

Obwohl beim Bau von reinen E-Autos langfristig weniger Teile gebraucht würden und damit auch die Zulieferer weniger Komponenten zuliefern könnten, glaubt Schabmüller, dass die Arbeit in den nächsten Jahren zunehmen wird. Und zwar für die Autobauer und für die Zulieferer.

Ingolstadt Top-Region in Sachen Transformation – das ist nicht überall so

Die Region um Ingolstadt ist laut einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft bundesweit die Top-Region in Sachen Transformation, weil hier die Standortfaktoren Forschung, Wirtschaft, Sozial- und Infrastruktur so gut ineinandergreifen wie sonst nirgendwo in Deutschland.

Allerdings sei das nicht überall so, warnt die Studie und nennt als Risikoregion für Zulieferer etwa Franken in Bayern. Auch die IGMetall-Bezirksleitung Bayern weist darauf hin: In rund der Hälfte der Betriebe fehlt nach Gewerkschaftsumfragen eine Strategie für die künftige Ausrichtung auf die E-Mobilität. Regionen, die den Wandel nicht schaffen, könnten viele tausend Arbeitsplätze verlieren.