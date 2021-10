Aufbruchsstimmung in Ahrtal: Marienthal bekommt ein Dorfhaus

Was Rolf Schmitt in einer Nördlinger Gaststätte erzählt, klingt wie aus einem Katastrophenfilm: Als die Flut kam, konnte er sich zusammen mit seiner Frau nur noch auf den Speicher retten. Das Wasser stand bis in den ersten Stock.

Ein Holzhaus für 50.000 Euro

Rolf Schmitt wohnt in Marienthal an der Ahr. Er ist extra nach Nördlingen gereist, denn es sind gute Nachrichten für das 100-Einwohner-Dorf in Rheinland-Pfalz: Mithilfe von Spenden und Sponsoren wollen private Helfer und Berufsschüler der Ludwig-Bölkow-Schule in Donauwörth ein Dorfgemeinschaftshaus in Marienthal bauen. Sechs mal zehn Meter groß, aus Holz. Schirmherr der Aktion ist Landrat Stefan Rößle (CSU). Es braucht 50.000 Euro. Der Batteriehersteller Varta mit seinem Werk in Nördlingen sponsert schon mal einen Energiespeicher.

Mit Lastwagen und Bus voll Helfern in Katastrophengebiet

Bei dem Termin in Nördlingen stellt der Landrat fest: "Aus persönlichen Begegnungen sind Freundschaften geworden. Das Ganze könnte Basis sein für eine längere, festere Freundschaft." Zuerst waren es Jörg Wörle und Thomas Hartmann, die wenige Tage nach der Flut mit Lastwagen ins Flutgebiet fuhren. Sie brachten Bauernhöfen Heu und halfen mit einer Hebebühne. Danach startete bereits vier Mal ein Reisebus voll mit Helfern aus dem Landkreis Donau-Ries ins Ahrtal – um übers Wochenende beim Aufräumen zu helfen.

Nördlinger Gastwirt kocht für Flutopfer

Mit dabei war der Nördlinger Gastwirt Uli Wenger. Er tat zwischen den zerstörten Häusern das, was er am besten kann: Kochen! Besonders gut kam sein mitgebrachtes Geschirr an, sagt Wenger: "Wenn die Leute sich dann freuen, wenn man denen etwas kocht vor Ort, wenn sie von normalen Tellern essen dürfen und nicht aus einem Plastikgefäß, dann ist das eine tolle Geschichte!"

"Ohne freiwillige Helfer würden wir noch heute im Schlamm stehen"

"Ohne diese ganzen freiwilligen Helfer würden wir wahrscheinlich heute noch im Schlamm stehen", sagte Rolf Schmitt aus Marienthal dem BR. Eigentlich ist er Bundespolizist, aber er wurde bis Ende des Jahres freigestellt, um den Wiederaufbau in seinem Dorf zu koordinieren. Jetzt sei man in der Trocknungsphase – heißt: Die Häuser sind leergeräumt, der Putz ist von den Wänden, wenn das Mauerwerk wieder trocken ist, braucht es Elektriker, Zimmerleute und Spengler.

Holzhaus soll neuer Dorfmittelpunkt werden

Nach dem großen Aufräumen wollen die Helfer aus dem Landkreis Donau-Ries auch beim Wiederaufbau helfen. Und so hatte Gastwirt Uli Wenger die Idee für das Gemeinschaftshaus in Zusammenarbeit mit der Donauwörther Berufsschule. Rolf Schmitt sagt, das Holzhaus solle der neue Dorfmittelpunkt werden: "Wir haben dann wieder einen gemeinsamen Treffpunkt, der auch überdacht ist, den man nutzen kann, sei es um den Martinstag zu feiern oder einen kleinen Weihnachtsmarkt drumherum zu bauen."

Fünf Menschen starben in den Fluten

Laut Schmitt haben die Menschen in Marienthal die Katastrophe mittlerweile "akzeptiert". Jetzt wolle man die Chance nutzen, um Marienthal schöner zu machen. Aufbruchsstimmung rund drei Monate nach der Flut. Als die Nachbarn von Rolf Schmitt die Nacht in Todesangst auf dem Dachfirst verbringen mussten und fünf Menschen im Ort starben.

Gemeinschaftshaus könnte im März aufgebaut werden

Wenn das Geld und Baumaterial für das Gemeinschaftshaus zügig zusammenkommen, dann könnte das Gemeinschaftshaus im Ahrtal schon im März aufgebaut werden. Dann ist sicher auch wieder Uli Wenger vor Ort – und kocht für die Gäste der Einweihungsfeier.