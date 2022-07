> Aufblasbarer Papagei löst Großeinsatz auf dem Fluss Regen aus

Ein sogenanntes Schwimmtier auf dem Regen hat in Cham eine größere Suchaktion ausgelöst. Es bestand die Befürchtung, dass Personen mit dem aufblasbaren Teil gekentert und in Not geraten waren. Feuerwehr und Wasserrettung suchten den Fluss ab.