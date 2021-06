Aufblasbare Kanus - Gummiente oder Alternative zum Original?

Aufpumpen und los geht’s!

Bevor es losgehen kann, geht es ans Aufpumpen. Über vier Meter lang ist das von Reporter Michael und Reporterin Meike getestete Boot. Per Hand mit der Luftpumpe dauert Aufblasen da fast 30 Minuten. Schneller geht es zum Beispiel mit einer elektrischen Pumpe, die von der Autobatterie betrieben wird. Für den nötigen Sitzkomfort sorgen bei unserem Modell Holzsitze, die nachträglich im Boot befestigt werden müssen. Ganz wichtig, bevor es losgeht: Schwimmwesten nicht vergessen!

Neueinsteigerin: Aufblasbares Kanu punktet

Reporterin Meike und Kollege Michael haben sich für eine Probefahrt auf der Naab bei Mariaort in der Nähe von Regensburg entschieden. Hier steht das Gewässer förmlich, wegen dem nahegelegenen Wehr gibt es kaum Strömung. Michael ist seit seiner Kindheit mit Kanu und Kajak auf dem Wasser unterwegs. Sein erster Eindruck fällt positiv aus: "Es ist fast wie auf einem normalen Kanu. Das aufblasbare Kanu nimmt etwas langsamer an Fahrt auf, aber punktet dafür umso mehr mit Wendigkeit, die so manches schwere Kunststoff-Kanu vermissen lässt."

Meike sitzt zum ersten Mal in einem Kanu: "Es ist gar nicht so wackelig, recht stabil. Es fühlt sich ein bisschen an, als wäre man auf einem normalen Boot." Auch das Paddeln klappt auf Anhieb gut bei der Neueinsteigerin. Kanufahren punktet auch mit dem aufblasbaren Kanu als einsteigerfreundlicher Wassersport.

Positives Fazit fürs aufblasbare Kanu

Noch ein bisschen die Wellen vom vorbeifahrenden Tanker genießen, der Natur ganz nahe sein, dann geht die Probefahrt zu Ende. Hat das aufblasbare Kanu den Test bestanden? "Es war echt schön", findet Neueinsteigerin Meike. "Ich muss sagen ein bisschen anstrengend. Aber es hat sich echt gut angefühlt."

Und auch beim Hobby-Kanuten Michael schneidet das aufblasbare Kanu gut ab: "Ich war als alter Paddler-Hase erst ziemlich kritisch, was die aufblasbaren Kanus angeht. Aber das Boot ist ein unheimlich praktisches Teil. Es ist schnell ins Auto gepackt, schnell ins Wasser gelassen. Ein superpraktisches, top manövrierfähiges Boot."