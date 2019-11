"Aufbauwahnsinn" am Sternstunden-Stand

Werkzeugkoffer ist unverzichtbar

Und ab und zu wird auch der Werkzeugkoffer geholt, denn so mancher Stern hat durch den Transport gelitten. Die beiden sind in guter Gesellschaft, denn rund um den Sternstunden-Stand wird ebenfalls gekruschelt, gehämmert, gebohrt , dekoriert und eingeräumt. Und während ein paar Verkaufsbuden weiter noch der Stoff an die Decke getackert wird, ist der Sternenhimmel am Sternstunden-Stand des BR tatsächlich schon fertig. Zudem ist auch noch Verstärkung angerückt: Sabine Krombholz schaut vorbei. Sie organisiert alles rund um den Stand und war etwas in Sorge ob die Neulinge den Aufbau schaffen.

"Die Herausforderung ist die, dass man nie weiß was noch kommt. Also ich bin schon nervös. Es kommen ja noch Sachen – manche bringen es dann direkt an den den Stand. Also ich bin begeistert, man merkt auch, dass die beiden zusammen gut können, das gefällt mir auch gut!" Sabine Krombholz, Organisation Sternstunden-Stand des Bayerischen Rundfunk (BR)

Sterne aus Kaffeekapseln, Altpapier, Draht oder Glas

Engel aus Kaffeekapseln oder alten Gebetbüchern, Sterne aus alten Teebeutelverpackungen oder Klopapierrollen, aus Stoff, Glas, Holz oder Draht: Rund 1.000 Pakete voller Bastelarbeiten erreichen pro Jahr den BR. Büroräume werden zum Lager umfunktioniert. Hier werden seit Anfang November von einer die lange dabei ist, Ulrike Deneke, die Pakete ausgepackt und vorsortiert. Auch sie ist hinter den Kulissen des Sternstunden-Standes unverzichtbar, kommt fast täglich nach der Arbeit her - oft bis spät in die Nacht hinein. Die Kartons hat sie genau beschriftet: "große Strohsterne", "Stoffsterne", "Perlensterne in Tüten verpackt", usw. Ein geordnetes Chaos - aber damit schafft sie die Voraussetzung, dass der Nachschub am Sternstunden-Stand nicht ausgeht.

Gut vorsortiert ist halb eingeräumt

Denn je besser vorsortiert ist, desto schneller geht das Einräumen – und das ging wirklich schnell. Am zweiten Aufbautag ist schon am frühen Nachmittag fast alles geschafft. Ulla und Christiane packen den letzten Karton aus. In Rekordzeit haben die beiden den Aufbau gemeistert. Der Sternstunden-Stand des BR ist fertig und wartet auf hoffentlich viele begeisterte Christkindlesmarkt-Besucher.