Aufbauarbeiten für das Straubinger Gäubodenfest haben begonnen

In gut drei Wochen beginnt in Straubing mit dem Gäubodenfest das zweitgrößte Volksfest Bayerns. Die Aufbauarbeiten haben bereits begonnen. Der sonst als Großparkpatz genutzte zentrumsnahe "Am Hagen" ist bereits gesperrt.

1,4 Millionen Besucher werden erwartet

Die sieben großen Bierzelte sind bereits größtenteils aufgebaut. Unter dem Motto "A Trum vom Paradies" werden vom 09. bis zum 19. August rund 1,4 Millionen Menschen zum Gäubodenvolksfest erwartet. Das sind 30 Mal so viel wie Straubing Einwohner hat. Auf dem großen Vergnügungspark gastieren 130 Schausteller mit teilweise spektakulären Fahrgeschäften.

Maß kostet bis zu 9,75 Euro

Dazu gibt es 62 Imbiss- und Verkaufsstände. Im "Historischen Bereich" erleben Besucher eine Zeitreise in die Volksfest-Geschichte. Mit einem Nostalgie-Festzelt, historischen Fahrgeschäften und kulinarischen Köstlichkeiten der alten Zeit. Die Maß Bier kostet heuer in Straubing zwischen 9,70 und 9,75 Euro. In den Festzelten spielen heuer mehr als 100 Kapellen.