Aufbau beim Gäubodenfest: Jetzt wird der Hagen gesperrt

Im niederbayerischen Straubing ist ab Montag der Großparkplatz "Am Hagen" komplett gesperrt. Dort findet nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder das Gäubodenvolksfest statt. Jetzt beginnt die sogenannte "heiße Phase" der Festvorbereitungen.

Autofahrer müssen andere Parkplätze wählen

Sechs der insgesamt sieben Zelte beim zweitgrößten Volksfest in Bayern sind bereits in Teilen aufgebaut. Autofahrer können jetzt in Straubing auf den Parkplatz Westtangente mit mehr als Tausend Stellplätzen ausweichen. Von dort fährt im 20-Minuten-Takt ein Pendelbus bis zum Theresienplatz in der Stadtmitte. Mit Ausnahme der Zeit des Volksfestbetriebs vom 12. bis 22. August sind Busfahrt und Parken kostenlos. Weitere Abstellmöglichkeiten fürs Auto sind über das Parkleitsystem in Straubing beschildert.

Auch interessant: Bilder und Geschichten aus dem Gäuboden

Sieben Festzelte auf dem Platz

Das Gäubodenvolksfest gilt nach dem Münchner Oktoberfest als das zweitgrößte in Bayern. Es fand 1812 als Landwirtschaftsfest zum ersten Mal statt. Inzwischen besuchen bis zu 1,4 Millionen Besucher das Fest, das wegen der Coronapandemie zweimal in Folge ausgefallen war.

Am Hagen werden sieben Festzelte mit rund 27.000 Sitzplätzen aufgebaut. Der Vergnügungspark bietet rund 130 verschiedene Attraktionen und Fahrgeschäfte. Parallel zum Gäubodenvolksfest findet in Straubing auch die Ostbayernschau statt, das ist die größte Verbraucherausstellung in Ostbayern.