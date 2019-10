Aufatmen in Sommerhausen: Neuer Kreisverkehr eingeweiht

Im Weinort Sommerhausen (Lkr. Würzburg) ist nach sieben Monaten Bauzeit der neue Kreisverkehr zwischen der Sommerhäuser Brücke, der Erlacher Steige und der Ortsdurchfahrt Sommerhausen eingeweiht worden. Für den Verkehr freigegeben wird der Kreisverkehr dann am Dienstagmorgen.

Lange Bauarbeiten: Sommerhausener atmen auf

Sommerhausens Bürgermeister Fritz Steinmann (WGS) freut sich, dass der neue Kreisverkehr nun "den Bürgern eine wichtige Entlastung" bringt und den vorherigen Unfallschwerpunkt an der bisherigen Kreuzung nahe der B13 entschärfen soll. Während der Bauzeit mussten Anwohner in Sommerhausen und auch im Nachbarort Winterhausen auf der gegenüberliegenden Mainseite lange Umwege in Kauf nehmen. Nun ist die Erleichterung groß, dass der Kreisel fertig ist.

Kreisverkehr hat eine Million Euro gekostet

Die Baukosten belaufen sich nach Informationen des Staatlichen Bauamts auf gut eine Millionen Euro. Davon trägt das Bauamt etwa die Hälfte, die übrigen Kosten übernehmen der Bund und die Gemeinde Sommerhausen.