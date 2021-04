Aufatmen in München: Corona-Inzidenz wieder unter 100

Aktuell meldet das Robert Koch-Institut einen Wert von 94,4. Gestern lag der Wert bei 102,5. Erst am vergangenen Mittwoch hatte München die Corona-Regeln in der Stadt gelockert. Seitdem dürfen die Läden wieder Terminshopping ("Click & Meet") anbieten. Museen, Galerien, den Botanischen Garten und den Tierpark Hellabrunn kann man mit Termin ebenfalls wieder besuchen. Die nächtliche Ausgangssperre ist aufgehoben und es können sich wieder bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten treffen.

In Münchens Läden kein negativer Test erforderlich

Unterdessen weist die Stadtmarketinggesellschaft "City-Partner München e.V“ ausdrücklich darauf hin, dass man in den Geschäften zum Wochenstart zwar nur mit Terminvereinbarung, "aber ohne die Notwendigkeit von negativen Tests" einkaufen könne. Damit reagiert sie nach eigenen Angaben auf anderslautende Falschmeldungen, die im Umlauf seien.

Neue Regeln für Shopping in Bayern

Ab morgen gelten neue Regeln für den Einzelhandel in Bayern. Demnach dürfen Geschäfte in Städten und Landkreisen mit einer 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner zwischen 100 und 200 nur noch für Kunden mit einem Termin und einem negativen Testergebnis öffnen. Bei einem PCR-Test darf dieser nach Beschluss der Staatsregierung maximal 48 Stunden, bei einem Schnelltest maximal 24 Stunden alt sein. Ausgenommen davon sind etwa Lebensmittelläden, Apotheken, Drogerien und Optiker.

Präsenzunterricht an Münchens Schulen

Für die Regelung in den Schulen nach den Osterferien ist ohnehin der Freitagswert ausschlaggebend, der unter 100 geblieben war (95,5). Damit können die Münchner Schulen morgen mit Präsenzunterricht starten. Wo der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht durchgehend eingehalten werden kann, findet Wechselunterricht statt. Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht sind zwei Tests pro Woche - das gilt für Schüler wie für Lehrer. Kitas können mit eingeschränktem Regelbetrieb in festen Gruppen öffnen.