Aufatmen in Bayern: "Kleine Wasserkraft" wird weiter gefördert

Der Bundestag hat den Weg für den beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren Energien freigemacht. Das Parlament beschloss mit den Stimmen der Ampel-Fraktionen am Donnerstag ein Gesetzespaket, mit dem der Anteil von Wind-, Solar- und Wasserkraft bis 2030 auf 80 Prozent des Stromverbrauchs steigen soll. Zuletzt lag er bei knapp der Hälfte. Und auch der Betrieb kleiner Wasserkraftwerke, soll weiter gefördert werden.

"Drohendes Ende der kleinen Wasserkraft ist abgewendet"

Dies war zuvor bereits aus den Mitteilungen verschiedener bayerischer Politiker hervorgegangen. So heißt es unter anderem von der Bamberger Landtagsabgeordneten und Europaministerin Melanie Huml (CSU), entgegen ursprünglicher Pläne der Berliner Ampelkoalition sollten nun auch künftig kleine, neue und modernisierte Wasserkraftwerke mit einer Leistung von bis zu 500 Kilowatt gefördert werden.

Ähnlich hatte sich schon am Mittwoch der FDP-Bundestagsabgeordnete Muhanad Al-Halak aus Grafenau geäußert. Die Ampel-Koalition habe sich "auf den massiven Ausbau regenerativer Energien geeinigt", was auch die kleine Wasserkraft miteinschließe, so Al-Halak. "Den Betreibern kleiner Wasserkraftanlagen würden damit die Existenzsorgen genommen." Wind, Photovoltaik und Wasserkraft würden als regenerative Energien in Zukunft absolut gleichbehandelt, Wasserhaushalts- und Einspeisegesetz blieben dabei unangetastet.

Auch der Kulmbacher Landtagsabgeordnete der Freien Wähler, Rainer Ludwig, meldet: "Das drohende Ende der kleinen Wasserkraft ist abgewendet." Der Bund habe zum Glück noch die Reißleine gezogen und die als 'Osterpaket' bekannte Neuauflage des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) nachgebessert.

Kleine Wasserkraft für viele Regionen Bayerns wichtig

Alleine im Raum Bayreuth, Kulmbach und dem Fichtelgebirge gebe es rund 100 kleine Wasserkraftanlagen, die nun weiter gefördert würden, so Ludwig. Bayernweit sei mit dem neuen Gesetz der Fortbestand von rund 4.000 kleinen Wasserkraftanlagen gesichert.

So ist die kleine Wasserkraft etwa im Bayerischen Wald einer der stärksten Energieerzeuger. Dort existieren rund 150 solcher Anlagen. Im Landkreis Regen produzieren sie 80 Prozent des gesamten Haushaltstroms. Der Umweltingenieur Christoph Pfeffer aus Regen, der seit Jahren kleine Anlagen saniert, war gegen die Abschaffung der Subventionierung "ausgerechnet jetzt in der Gas- und Ukrainekrise".

Wirtschaft und Politik erleichtert

Ebenso begrüßten Wirtschaft und Politik in Bayern den Beschluss des Bundestages. "Das ist eine gute Nachricht für alle Betreiber in Bayern und für die regionale Stromversorgung im Freistaat", sagte Manfred Gößl, Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags (BIHK), am Donnerstag.

60 Prozent der deutschen Wasserkraftanlagen lägen in Bayern, so Gößl. Er betonte, mit der Bundestagsentscheidung seien nun die rechtlichen Grundlagen geschaffen, um Tempo bei den erneuerbaren Energien zu machen. "Zeitintensive Bürokratie und langwierige Verwaltungsverfahren haben uns viel zu lange ausgebremst."

CSU sieht Beibehaltung der Förderung als ihren Erfolg

Die Beibehaltung der Förderung kleiner Wasserkraftwerke war von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) in der laufenden Energiedebatte über Wochen immer wieder öffentlich gefordert worden.

Und so betonte, die energiepolitische Sprecherin der CSU-Fraktion im Landtag, Kerstin Schreyer: "Unser Einsatz in den letzten Wochen auf allen politischen Ebenen hat sich ausgezahlt." Auch die FDP hieß die Entscheidung willkommen. Die bayerische SPD-Landesvorsitzende Ronja Endres sagte: "Von der weiteren Förderung für die Wasserkraft - so naturnah wie möglich - profitiert besonders Bayern."

Naturschutzverbände sehen Wasserkraft kritisch

Ursprünglich wollte die Bundesregierung kleine Wasserkraftwerke aus der Förderung nehmen, da Wasserkraft im Gegensatz zur Windenergie nur einen geringen Beitrag zu Versorgungssicherheit und dem Klimaschutz leiste und daher kein besonderes öffentliches Interesse daran bestehe. Hintergrund war auch, dass nach den Plänen von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) angedacht wurde, Bäche und Flüsse ökologischer zu gestalten.

Rückenwind bekam er dafür von Naturschutzverbänden. Die Flüsse in ganz Europa seien viel zu stark verbaut. Dämme und Wehre stauten alle paar Flusskilometer das Wasser für Stromturbinen auf, was schlecht für den Hochwasserschutz und die Gewässerökologie sei. In Anlagen ohne Fischtreppen würden die Tiere in den Turbinen verletzt oder getötet, hieß es beispielsweise vom WWF Deutschland.

Ähnlich äußerte sich im BR der Bund Naturschutz in Bayern vor wenigen Wochen. Die Naturschützer kritisieren, dass durch die Anlagen die Artenvielfalt an Flüssen und Bächen leide. Das Kraftwerk selbst versperre Fischen und anderen Arten den Weg. Die für die Energiegewinnung nötige konstante Stauhöhe bringe die lebensnotwendigen Flusswasserschwankungen zum Erliegen.