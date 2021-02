Aufatmen: Betagter Löwe im Circus Krone frisst wieder

Der altersschwache Löwe Kasanga aus dem Circus Krone in München hat am Donnerstagmorgen erstmals seit zwei Tagen wieder gefressen. Es sei nicht sehr viel gewesen, vielleicht zwei Kilo, aber das sei ein sehr gutes Zeichen. Das teilte Löwendompteur Martin Lacey jr, Ehemann von Zirkus-Direktorin Jana Mandana Lacey-Krone, auf seiner Facebook-Seite mit. In einem Video ist er dort zusammen mit dem Löwen zu sehen, der gerade Wasser schlürft.

Große Sorge um "Opa der Löwen"

Gestern hatte Lacey jr. sich auf Facebook sehr besorgt um den Löwen gezeigt und angekündigt, dass im Lauf des heutigen Tages entschieden werden solle, ob Kasanga eingeschläfert werden müsse. Kasanga ist - Lacey jr. zufolge - 22 Jahre alt. Er kam demnach als sehr junges Tier zum Zirkus und sei zuletzt immer gebrechlicher geworden.