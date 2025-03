Aufatmen bei SKF in Schweinfurt: Jobs bis 2029 sicher!

Es geht um mehrere hundert Arbeitsplätze am Standort Schweinfurt: Nach Angaben der IG Metall haben die SKF-Mitarbeitenden des Schweinfurter Werks in einer Betriebsversammlung erfahren, dass ihre Arbeitsplätze bis Ende 2029 gesichert sind. Hintergrund ist die Ankündigung von SKF im vergangenen September, das Automobilzuliefergeschäft vom Industriegeschäft durch die Gründung eines neuen Unternehmens trennen zu wollen. Bereits im ersten Halbjahr 2026 soll das neue Unternehmen an der Stockholmer Börse notiert sein.

Mitbestimmungsrechte für Beschäftigte werden gestärkt

Die Einigung beinhaltet laut IG Metall eine umfassende Beschäftigungs- und Standortsicherung. Außerdem sollen die Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gestärkt werden – auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nach der geplanten Ausgliederung in der neuen Gesellschaft tätig sein werden.

An den deutschen Standorten Schweinfurt, Lüchow und Mühlheim sind nach Schätzungen des Gesamtbetriebsrats insgesamt rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die ausschließlich dem Automobilzulieferbereich zuzuordnen sind. Im Zuge des Betriebsübergangs werden erworbene Rechte wie die Betriebszugehörigkeit und damit der Kündigungsschutz, der bisherige Tarifvertrag, die bisherige Tarifbindung oder die erworbenen Ansprüche aus der betrieblichen Altersversorgung übernommen.

IG Metall: "Beeindruckende" Leistung des Betriebsrats

"Dem Betriebsrat ist es gelungen, in einer Phase großer Unsicherheit eine beeindruckende Vereinbarung für die Beschäftigten durchzusetzen", betont Thomas Höhn, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Schweinfurt. Die Kolleginnen und Kollegen erhielten dadurch nicht nur Planungssicherheit, sondern durch die gestärkte Mitbestimmung auch die Chance, den weiteren Weg des neuen Unternehmens aktiv mitzugestalten. Vor dieser Einigung könne man nur den Hut ziehen, so Höhn. Diese sei ein starkes Signal für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für die gesamte Region.