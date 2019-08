Auf Wiese gefundenes Baby: Zustand ist stabil

Die gute Nachricht des Tages: Das auf einer Wiese in Blindheim gefundene Baby ist stabil. Das hat die Polizei am Nachmittag mitgeteilt. Zum aktuellen Verfahrensstand könnten derzeit nach wie vor keine Auskünfte erteilt werden, da die Ermittlungen zu dem Fall noch laufen.

Baby war zunächst in kritischem Zustand

Die Nachricht hatte vor gut einer Woche für Aufsehen in der Region gesorgt: Eine Mutter hatte offenbar ihren neugeborenen Säugling auf einer Wiese ausgesetzt. Dort entdeckte den kleinen Jungen ein Passant, der Rettung und Polizei alarmierte. Das Baby befand sich zunächst in einem kritischen Zustand und wurde zur Behandlung in die Kinderklinik nach Augsburg geflogen.