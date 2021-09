Auf verlorenem Posten: Was unabhängige Kandidaten antreibt

In seiner ersten Enttäuschung am Sonntagabend hatte Konrad Dippel noch das Ende seiner mittlerweile 20-jährigen Karriere als Bundestagskandidat verkündet. Mit zwei Tagen Abstand hört sich das schon wieder ganz anders an: "Natürlich werde ich in vier Jahren wieder auf dem Wahlzettel stehen", sagt er jetzt.

Der 50 Jahre alte Biobauer und Holzhändler aus Trabitz im Kreis Neustadt an der Waldnaab kandidierte zum mittlerweile fünften Mal als unabhängiger Kandidat für den Bundestag. Er holte am Sonntag mehr als 9.000 Erststimmen im Wahlkreis Weiden (7,1, Prozent). Er dürfte damit erneut der erfolgreichste parteifreie Bundestagskandidat in ganz Deutschland gewesen sein.

"Nachhaltig, friedfertig, gesund"

In seinem Programm warb Dippel für eine "nachhaltige, friedfertige und damit gesund und glücklich lebende Gesellschaft". Er glaubt, dass parteifreie Bundestagsabgeordnete in einem "parteidominierten Bundestag" eine Bereicherung wären.

Ein 20-Prozent-Ergebnis hatte sich Dippel als Minimalziel für die Bundestagswahl 2021 gesetzt. Jetzt sagt er: "Ich bin zutiefst enttäuscht." Es werde für Einzelkandidaten immer schwieriger, die Wähler zu erreichen. Und das, obwohl Dippel nach eigenen Worten rund 40.000 Euro in seine Kampagne gesteckt hat. Trotz der Enttäuschung: In vier Jahren will er wieder kandidieren.

Kandidat im Rentenalter

"Einmal und nie wieder", sagt dagegen Nikolaus Gradl nach seinen Erfahrungen als letztlich gescheiterter Bundestagsdirektkandidat im Wahlkreis Amberg-Neumarkt. Rund 2.000 Wählerinnen und Wähler haben ihm ihre Stimme gegeben. "Ich bin nicht zufrieden und hätte mir wesentlich mehr erhofft", sagt der enttäuschte Kandidat.

Dabei war der 65-Jährige aus Beratzhausen noch voller Optimismus und mit 10.000 Euro in der Wahlkampfkasse in seine Kampagne gestartet. "Der Nikolaus kommt", lautete sein Slogan.

Die Corona-Pandemie und ihre Folgen hatten den ehemaligen Polizisten nach eigenen Worten zur Kandidatur bewogen. Gradl ist kein Corona-Leugner und distanziert sich von den Querdenkern, aber er kritisiert die seiner Meinung nach massive Einschränkung der Bürgerrechte.

Sein Wahlprogramm umfasste acht Punkte, dazu gehörten so unterschiedliche Ziele wie die Abschaffung der Rundfunkbeiträge, ein Bekenntnis zum Bargeld oder der Bau von Durchgangsstraßen auf den beiden Truppenübungsplätzen Grafenwöhr und Hohenfels. Mehr als 1,2 Prozent der Erststimmen im Wahlkreis Amberg-Neumarkt war damit nicht zu gewinnen.

"Wählt mich nicht!"

Sein Wahlziel verfehlt hat auch der Regensburger Aktionskünstler Jakob Friedl - allerdings auf andere Weise. Friedl stellte sich mit seiner Kandidatur für den Bundestag nach eigenen Worten in den Dienst des Klimabündnisses "Fridays for Future". Friedl wollte mit seiner Kandidatur lediglich auf die Ziele der Klimaschützer aufmerksam machen. Selber gewählt werden wollte er nicht: Das wäre Stimmen-Verschwendung, sagte er in einem Interview. Das hat nicht ganz geklappt: Am Ende haben 384 Regensburger ihr Kreuzchen bei Friedl gemacht.