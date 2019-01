Auf Tante eingestochen – 24-Jährige muss in Psychatrie

Das Landgericht Aschaffenburg sprach die 24-Jährige zwar vom Vorwurf des versuchten Totschlags frei, ordnete zugleich aber eine Unterbringung in einer geschlossenen Abteilung an.

Plötzlich Messer aus Küche geholt

Die Frau war nach einem zweiwöchigen Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik bei ihrer Tante in Kahl am Main zu Besuch. Abends beim Fernsehschauen soll stand sie plötzlich auf sein und holte aus der Küche ein Messer. Mit diesem stach sie mehrfach auf ihre Tante ein.

Tante erlitt mehrere Stichverletzungen

Erst als ihr Onkel seiner Frau zu Hilfe kam, lies die 24-Jährige von ihrer Tante ab und flüchtete. Die Tante erlitt mehrere schwere Stichverletzungen, die ärztlich behandelt werden mussten.

Diverse psychische Störungen

Ein Gutachter hatte der Frau diverse psychische Störungen bescheinigt, weswegen die Kammer die Schuldunfähigkeit der Frau nicht völlig ausschließen konnte. Dies führte dann zu dem Freispruch. Weil aber ebenfalls nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Frau erneut aggressiv auftreten könnte, ordnete die Kammer die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an.