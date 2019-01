Auf Tante eingestochen – 24-Jährige in Aschaffenburg vor Gericht

In dem Prozess wird es darum gehen, ob die Frau in der geschlossenen Abteilung einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden muss.

Plötzlich Messer aus Küche geholt

Die 24-Jährige war nach einem zweiwöchigen Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik bei ihrer Tante in Kahl am Main zu Besuch. Abends beim Fernsehschauen soll die Frau plötzlich aufgestanden sein und aus der Küche ein Messer geholt haben. Mit dem habe sie dann, so die Staatsanwaltschaft, mehrfach auf ihre Tante eingestochen.

Tante erlitt mehrere Stichverletzungen

Erst als ihr Onkel seiner Frau zur Hilfe kam, lies die 24-Jährige von ihrer Tante ab und flüchtete. Die Tante erlitt mehrere schwere Stichverletzungen, die ärztlich behandelt werden mussten. Die Angeklagte soll zur Tatzeit vermindert schuldfähig gewesen sein. Laut Staatsanwaltschaft könnten aufgrund des aktuellen Zustands der Frau weitere ähnliche Taten nicht ausgeschlossen werden.