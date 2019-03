Auf Sturm folgt Schnee - viele Unfälle in Bayern

Selbst in tieferen Lagen im Freistaat hat es am Montag bis zu fünf Zentimeter Neuschnee durch Schauer und Gewitter gegeben. Allein in Oberfranken kam es heute Morgen zu mehr als 60 Unfällen. Die meisten gingen glimpflich aus und es blieb bei Sachschäden - bei neun davon gab es allerdings Verletzte. Laut Polizei waren dies deutlich mehr Unfälle als sonst.

"Es liegt nahe, dass die meisten Unfälle wetterbedingt passiert sind", so Polizeisprecher Thomas Neumert im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. In Teilen Oberfrankens fiel heute Morgen innerhalb von kurzer Zeit zehn Zentimeter Schnee.

LKW können nicht mehr weiterfahren

Auch im Allgäu kam es durch den plötzlich einsetzenden starken Schneefall zu spiegelglatten Fahrbahnen. Es habe sich eine regelrechte Eisschicht auf der Straße gebildet, berichten Augenzeugen. Mehr als zehn LKW blieben dadurch auf der B308 zwischen Lindenberg und Oberstaufen liegen. Sie mussten ihre Fahrt auf der hügeligen Strecke wetterbedingt unterbrechen.

PKW rammt Schulbus

In Ursberg im Landkreis Günzburg ist am Morgen ein PKW durch die schneeglatte Fahrbahn in einer Kurve ins Schlittern geraten und in einen Schulbus gerutscht. Die Schülerinnen und Schüler konnten laut Polizei alle unverletzt in einen Ersatzbus umsteigen und ihre Fahrt fortsetzen. Der Fahrer des PKW wurde nach Polizeiangaben mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Schnee am Irschenberg lässt Lkw querstehen

Am Irschenberg hat am Vormittag Schneefall für Verkehrsbehinderungen auf der A8 gesorgt. Zwei Lkw kamen ins Rutschen und standen nach Auskunft der Autobahnpolizei Holzkirchen quer. Zu Unfällen kam es nicht. Räumfahrzeuge sorgten dafür, dass die Lkw schließlich weiterfahren konnten.

Wetterlage in Bayern beruhigt sich nur kurz

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes sollten die Schneeschauer in der Nacht zwar abklingen, stellenweise könnten Straßen aber wegen Schnee und überfrierender Nässe glatt sein. Am Dienstag soll es der Prognose zufolge milder und meist trocken werden.

Die Wetterlage in den nächsten Tagen bleibe aber wechselhaft. Am Mittwoch und Donnerstag sei wieder mit Schauern und vor allem im Bergland auch mit Schnee zu rechnen. Der Wind nehme dann ebenfalls wieder zu.