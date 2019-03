Auf Sturm folgt Schnee - entspannte Lage in Ostbayern

Nach Sturm "Eberhard" kam am Montag der Schnee - kurz aber heftig. In Niederbayern und der Oberpfalz kam es deswegen zu einigen witterungsbedingten Unfällen.

Auto rutscht in Graben und überschlägt sich

In Kulmain im Landkreis Tirschenreuth kam ein Autofahrer auf einer abschüssigen Straße ins Rutschen. Laut Polizei kippte er an einer Böschung um, drehte sich einmal um die komplette Achse und kam an der Beifahrerseite zum Liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Schaden: mehrere Tausend Euro.

Ansonsten hätten die Autofahrer das Wetter gut im Griff, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz zum BR. Bisher ereigneten sich nur eine Handvoll Unfälle, so der Sprecher: Zum Beispiel In Kirchenthumbach im Landkreis Neustadt an der Waldnaab: Hier rutschte ein Auto in den Graben, gleiches galt in Pullenreuth im Landkreis Tirschenreuth für einen Lkw. Verletzte gab es keine.

Bauhofmitarbeiter müssen Straße räumen

Das Polizeipräsidium in Niederbayern berichtet von Problemen zwischen Schaufling und Hausstein im Landkreis Deggendorf. Auf der Strecke waren aufgrund starken Schneefalls mehrere Lkw hängengeblieben. Mitarbeiter des Bauhofs mussten ausrücken, um die Strecke schneefrei zu bekommen, erst dann konnten die Lastwagen weiterfahren.

Ansonsten - so ein Polizeisprecher - habe es nur vier witterungsbedingte Einsätze gegeben. Personen wurden nicht verletzt.