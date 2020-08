Auf Sternschnuppensuche in der Rhön

Thomas Räth hofft darauf, seinen Kindern in dieser Nacht ein besonderes Schauspiel zeigen zu können. Es ist 22 Uhr auf dem Dorfplatz in Sulzfeld. Thomas Räth hat ein Tablet mitgebracht, auf dem er seinem Sohn Dominik die Formation der Sterne zeigt. Gleichzeitig sucht der 12 Jahre alte Christian mit Hilfe eines kleinen Fernrohrs den Himmel ab. Es ist Sternschnuppennacht in Sulzfeld und die Lichter im Ort gehen aus.

Sulzfeld feiert Perseiden-Nacht

Schon seit einigen Jahren feiert der Ort in der Rhön den Perseidenschauer. Dazu treffen sich die Ortsbewohner am frühen Abend. Dann ziehen sie in kleinen Gruppen von Gasthaus zu Gasthaus, zwischendurch immer mit einem Blick in Richtung der Perseiden, sofern sie sich denn zeigen. So auch in diesem Jahr in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

Physiklehrer Thomas Räth ist am frühen Abend noch ziemlich skeptisch. "Man sieht nur Wolken", sagt er, "und das wird sich, fürchte ich, auch in nächster Zeit nicht ändern." Ein wenig Hoffnung verbreitet er dennoch: "Vielleicht reißt die Wolkendecke ja nach Mitternacht auf und man sieht doch noch Perseiden."

Nur wenige Sternschnuppen am Himmel

Eine Stunde später, gegen 23 Uhr. Es ist tiefe Nacht in Sulzfeld, die Gemeinde hat extra ihre Beleuchtung im Ort ausgeschaltet, um einen perfekten Blick mit einer möglichst geringen Lichtverschmutzung auf das Naturspektakel zu ermöglichen. Ab und an huschen dunkle Gestalten über den Platz. Es sind Dorfbewohner, die mit Hilfe von Taschenlampen zur nächsten Wirtschaft ziehen – oder sich bereits auf den Heimweg machen. Die Gasthäuser haben ihre Innenhöfe mit Kerzen ausgestaltet. Manch einer der Besucher ist etwas enttäuscht darüber, dass er in dieser Nacht keine Sternschnuppen beobachten konnte.

Staubteilchen treffen auf die Atmosphäre

Familie Räth hofft indes weiter. Jedes Jahr im August verspricht der Perseidenschwarm viele Sternschnuppen, die meisten heuer zwischen dem 9. und 13. August. Dabei kreuzt die Erde eine Staubspur, die ein Komet hinterlassen hat. Die Staubteilchen treffen mit hoher Geschwindigkeit auf die Atmosphäre, verglühen dort und bringen die Luftmoleküle zum Leuchten. Davon ist aber noch immer nichts zu sehen.

Sternschnuppennacht in Corona-Zeiten

Normalerweise hält Thomas Räth an solch einem Abend in Sulzfeld einen kleinen Vortrag. Darin informiert er Erwachsene und Kinder über die astronomischen Besonderheiten zu Beginn dieser Nacht der Perseiden. Und in normalen Zeiten findet auf dem Dorfplatz zu diesem Anlass auch ein großes Spektakel statt, sogar mit Feuerschluckern, wie sich ein Bewohner erinnert. Doch in diesem Jahr muss das wegen der Corona-Pandemie ausfallen.

Immerhin hat Bürgermeister Jürgen Heusinger dazu aufgerufen, gemeinsam durch den Ort zu ziehen, um die heimischen Wirte in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen – in kleinen Gruppen und mit angemessenem Abstand. Dafür geworben hat er außerhalb der Dorfgrenzen aus Sorge vor zu großem Andrang diesmal jedoch nicht.

Sternschnuppe am Himmel über der Rhön

Inzwischen ist es kurz nach Mitternacht. Familie Räth wechselt den Ort und fährt hinaus auf ein freies Feld am Rand von Sulzfeld. Dort zeigt sich: Thomas Räths Hoffnung war berechtigt. Die Wolken haben sich tatsächlich verzogen, der Mond leuchtet hell, der Himmel ist sternenklar – trotzdem ist nur eine einzige Sternschnuppe zu sehen, gegen halb eins am Morgen.

Doch wer sie sieht, darf sich traditionell etwas wünschen. "Ja", sagt Sohn Christian, er habe sehr wohl einen Wunsch. Und welchen? "Darf man nicht sagen", flüstert ihm seine Mutter von hinten ins Ohr. "Darf man nicht sagen", wiederholt ihr Sohn brav, um der Tradition folgend nachzulegen: "Sonst geht der Wunsch ja nicht in Erfüllung."

Gutes Jahr für Sternschnuppenbeobachter

Thomas Räth ist nicht enttäuscht, viel mehr hatte er von dieser Nacht nicht erwartet. Die beste Zeit für die Sommersternschnuppen, die ihren Namen vom Sternbild Perseus haben, ist in diesem Jahr sowieso erst am frühen Morgen des 13. August. Wobei die Perseiden 2020 nach Meinung von Fachleuten viel versprechen. Es herrschen gute Wetterbedingungen.

Dann werden bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde vom Himmel regnen – und die kann man auch ohne optische Hilfsmittel beobachten. So lange will Thomas Räth allerdings nicht warten. Nachdem der Himmel in der Nacht von Samstag auf Sonntag doch noch aufklart, will er sich noch bis Sonnenaufgang auf die Lauer legen. So ein Ereignis gibt es schließlich nicht alle Tage im Jahr.