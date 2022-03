Auf Spurensuche mit der Auschwitz-Überlebenden Bibiana Szulc-Ach

Bei einem Konzert Ende September 2021 lernt BR-Reporter Thomas Muggenthaler die Auschwitz-Überlebende Bibiana Szulc-Ach kennen. Zwei Tage später sitzt er in Prag bei ihr am Kaffeetisch und spricht mit ihr über ihre Suche nach der Familie von Bruno Rosdorff die von Prag, über Berlin bis nach Regensburg geht.

Mit elf Jahren nach Auschwitz deportiert

Bibiana Szulc-Ach stammt aus Warschau und hatte sechs Schwestern. Ihr Vater kam bei einem Bombenangriff ums Leben. Bibiana selbst war noch ein Kind, als sie im Oktober 1944 mit ihrer Mutter nach Auschwitz deportiert wurde. "Am zweiten Tag nach unserer Ankunft haben sie uns als politische Häftlinge registriert. Ich war elf Jahre alt. Ich bekam den roten Winkel mit einem P, der für Polin stand, sowie die Nummer 83600."

In Auschwitz wurde sie, getrennt von ihrer Mutter, in einer Baracke in der Nähe des Krematoriums untergebracht. Im Januar 1945 wurden Mutter und Tochter über Henningsdorf, ein Außenlager des KZ Sachsenhausen, in ein Lager in der Jungfernheide mitten in Berlin gebracht. "Das war wie eine Befreiung", sagt sie. Zwar wurden sie auch noch von der SS bewacht, aber zu Auschwitz - kein Vergleich.

Jahrzehntelange Suche nach der Familie von Bruno Rosdorff

In Berlin passierte etwas Außergewöhnliches: In einem Brief wird sich an den deutschen Zivilisten Bruno Rosdorff gewandt, der 40 Jahre zuvor mit dem Vater von Bibiana in Berlin Kunst studiert hat. Und tatsächlich kam Bruno Rosdorff zu dem Lager in Berlin und besuchte Bibiana und ihre Mutter, Stanislawa Szulc. Es wurde ihm sogar erlaubt, mit Mutter und Tochter ohne Aufsicht am Spree-Kanal spazieren zu gehen.

Den Spaziergang mit Bruno Rosdorff hat Bibiana Szulc-Ach nie vergessen. Das war für das Kind nach Auschwitz wie ein Erlebnis aus einer anderen Welt. Jahrzehntelang sucht sie die Familie des Freundes ihres Vaters, um sich zu bedanken, vergeblich, und fragt, ob es in Deutschland noch Möglichkeiten gäbe, nach ihm zu suchen.

Was die Suche ergeben hat:

Zurück in Regensburg wird vom BR durch eine Anfrage bei der "Akademie der Künste" in Berlin geprüft, ob es Informationen zu dem Vater von Bibiana, Jan Szulc, und Bruno Rosdorff gibt. Archivarin Antje Kalcher zeigt sich von dieser Geschichte sehr berührt, geht der Sache nach und findet Dokumente, in denen die Freunde von einst genannt sind.

In den "Acta" der "Königlichen akademischen Hochschule für die bildenden Künste zu Berlin" stehen die beiden Männer von 1903 bis 1907 immer wieder gemeinsam in den Klassenlisten. Im Sommersemester 1905 bei Professor Kuhn ist in der "Ornament"-Klasse etwa Bruno Rosdorff Student Nummer neun, Teilnehmer Nummer elf ist Jan Szulc. Im Wintersemester 1907/8 notiert Professor Kuhn handschriftlich hinter dem Namen Jan Szulc "sehr begabt, häufig am Arbeiten behindert."

Aber was ist aus Bruno Rosdorff geworden?

Martin Luchterhandt vom Landesarchiv Berlin findet auf BR-Anfrage die handschriftlich ausgefüllte Heiratsurkunde von Bruno Rosdorff, der am 28. März 1919 Magdalena Winter geheiratet hat. Doch Luchterhandt sagt: Das Paar hatte höchstwahrscheinlich keine Kinder, sonst wären sie in diesem Dokument eingetragen.

Damit endet hier unsere Spurensuche. Einen Kontakt zur Familie von Bruno Rosdorff kann Bibiana Szulc-Ach nicht vermittelt werden, doch die Dokumente wurden ihr zugesandt, als Erinnerung an einen Deutschen, der die Courage hatte, der Frau und dem Kind seines polnischen Freundes in dieser schweren Zeit beizustehen. Die Dokumente erinnern an eine Freundschaft, die stärker war als der Rassismus der Nazis.

Weitere Suche führt nach Regensburg

Doch ganz abgeschlossen ist die Recherche noch nicht: Bibiana Sulz-Ach berichtet, dass Irena, eine ihrer Schwestern, zur Zwangsarbeit nach Regensburg geschickt wurde und öfter an die Oma in Polen schrieb mit der Bitte, ihr warme Kleidung zu schicken. Wo war Irena Szulc in Regensburg untergebracht? Was hat sie gearbeitet? Eine Anfrage im Stadtarchiv läuft.