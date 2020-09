Auf Schwammerlpirsch mit einem Experten

2020 ist ein gutes, aber normales Schwammerljahr. Sepp Hoffmann, leidenschaftlicher Schwammerlsucher und Experte aus dem Bayerischen Wald, rechnet nicht mit einer Schwammerlschwemme. Aber es gibt wieder so viele wie früher in den "normalen" Bayerwald-Jahren, findet er.

Ohne Feuchtigkeit keine Schwammerl

Denn heuer hat man keine so großen Probleme mit mangelnder Feuchtigkeit im Boden wie in den letzten beiden extremen Trockenjahren, wo der Wald unter Dürre, Hitze und kaum Regen gelitten hatte. 2020 hat es immer wieder geregnet. Die Temperaturen sind auch nicht so ins Extreme geklettert. Das ist gut für Pilze. Auch wenn es momentan wenig regnet, schadet es den Schwammerln nicht. Denn sie profitieren momentan schon vom Tau, der sich über Nacht bildet.

Morgens auf die Pirsch

Deshalb rät Sepp Hoffmann dazu, gleich morgens auf Schwammerlpirsch zu gehen. Denn die Pilze schießen meist über Nacht aus dem Waldboden. Mitnehmen sollte man nur die, die man sicher kennt - also nicht alles abschneiden und später irgendwen, der sich auskennt, um Rat fragen. Alte Pilze, denen man schon ansieht, dass sie wurmig oder matschig sind, sollten Schwammerlgeher immer stehenlassen, denn dann können sie im Wald noch ihre Sporen ausschicken und für weitere Pilze sorgen.