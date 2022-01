Auf Schloss Pretzfeld erinnern Kunstschätze an vergessenen Maler

Mehr als 120 Bilder von Curt Herrmann sind im großen Rittersaal auf Schloss Pretzfeld im Landkreis Forchheim zu sehen: klassische Porträts im Stil des 19. Jahrhunderts, aber auch impressionistische Werke im Stil von Monet und Van Gogh.

Aus Liebe kam der Maler Curt Herrmann nach Pretzfeld

Curt Herrmann führt um 1900 eine erfolgreiche Malschule in Berlin. Dort lernt er seine spätere Frau Sophie Herz kennen. Die Liebe führt beide schließlich nach Pretzfeld in der Fränkischen Schweiz. Sophie Herz war aus reichem jüdischen Haus und die Erbin von Schloss Pretzfeld. Auch wenn Curt Herrmann in Berlin ein angesehener Maler war und viele junge Künstler förderte wie auch den Expressionisten Ernst Ludwig Kirchner, zog er mit seiner Frau in das Schloss nach Oberfranken.

Unterwegs mit der Staffelei durch die Fränkische Schweiz

Im oberfränkischen Pretzfeld entdeckt Curt Herrmann die Landschaftsmalerei. Beliebte Motive werden das Schloss, aber auch das Wiesent- und Trubachtal in der Fränkischen Schweiz. 1923 schrieb Herrmann:

"Je länger ich dort bin, entdecke ich neue, reizvolle Motive und Gefühle … das Gefühl , hier gewissermaßen künstlerisch gefangen zu sein, schärft das Auge immer mehr für die intimen Reize, die ja schließlich unerschöpflich sind, wenn man eine Gegend liebt und mit dem Herzen bei der Arbeit ist." Curt Herrmann, Maler, 1923

Mit leichtem Pinselstrich im Stil der Impressionisten zeigen sich lichtdurchflutete Landschaften mit sanften Hügeln und kleinen Flussläufen.

Viele Werke des vergessenen Malers wurden 1938 zerstört

Viele seiner Bilder sind im dritten Reich gestohlen oder verbrannt worden. Vor allem in der Reichspogromnacht vom 9. November 1938. Doch das musste Curt Herrmann nicht mehr erleben. Er starb 1929, seine Frau zwei Jahre später. Dass es heute dieses außergewöhnliche Privatmuseum gibt, ist dem damaligen Schlossverwalter zu verdanken. Er führte genau Buch, wo die gestohlenen Bilder zu finden waren. Nach dem Krieg konnte der Sohn von Curt Herrmann mit dieser Auflistung die Bilder wieder zurückgewinnen. Seitdem sind die meisten von ihnen im Schloss ausgestellt.

Die Erben des vergessenen Malers erhalten das Privatmuseum

Das Schloss und die Sammlung sind auch heute noch im Besitz der Urenkel von Curt Herrmann. Das Privatmuseum weiterzuführen, liegt ihnen am Herzen. Mit ihrem Schlossverwalter Thomas Motekat haben sie großes Glück: Mit Voranmeldung führt er immer wieder kleinere Gruppen durch das Privatmuseum.

