Auf Nachtschicht mit der Grenzpolizei

Nachtschicht an der deutsch-tschechischen Grenze. Zwei Beamte der Grenzpolizei gehen auf Streife. Was sie in dieser Nacht erwartet: Drogen, Autofahrer ohne Führerschein und Menschen, die illegal nach Deutschland einreisen wollen.