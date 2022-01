Auf Mutter eingestochen – 44-Jährige muss in die Psychiatrie

Das Landgericht Schweinfurt hat am Montag eine 44-jährige Frau vom Vorwurf "Körperverletzung mit Todesfolge" freigesprochen. Nicht, weil sie die ihr vorgeworfene Tat nicht begangen hat, sondern weil sie zum Tatzeitpunkt schuldunfähig war. Das Gericht ordnete stattdessen an, die Frau in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen. Seit der Tat war sie in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht.

44-Jährige nach Ansicht von Anklage und Verteidigung schuldunfähig

Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten übereinstimmend wegen Schuldunfähigkeit auf Freispruch plädiert sowie dafür, die Unterbringung der Frau in einem psychiatrischen Krankenhaus anzuordnen. Die 44-Jährige war ursprünglich wegen Totschlags angeklagt. Im Prozess wurde der Tatvorwurf von "Totschlag" auf "Körperverletzung mit Todesfolge" verändert. Vergangenen Montag begann die Verhandlung.

Tödliche Messerstiche im April 2021

Die Frau hatte im April letzten Jahres in Stadtlauringen im Landkreis Schweinfurt ihre Mutter mit mehreren Messerstichen getötet. Laut einem Gerichtssprecher hatte sie Messerstiche im Bereich des Kopfes, Halses und Oberkörpers gesetzt. Dabei war auch die Halsschlagader des Opfers getroffen worden. Die Frau war kurz darauf verblutet.

Laut dem damaligen Pressebericht der Polizei hatten Anwohner die 71-Jährige vor ihrem Haus gefunden, Erste-Hilfe-Maßnahmen geleistet und einen Notruf abgesetzt. Ihre 44-jährige Tochter hatte sich laut dem damaligen Polizeibericht selbst verletzt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.