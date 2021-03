Auf Lkw aufgefahren: Autofahrer stirbt auf der A3 im Spessart

Am Dienstag ist ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der A3 nahe Rohrbrunn ums Leben gekommen. Der Mann war auf einen fahrenden Lkw aufgefahren. Sein Wagen geriet unter das Heck des Lkw und ging in Flammen auf. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Der Lkw-Fahrer kam mit dem Schrecken davon.

Autofahrer stirbt in seinem Fahrzeugwrack

Laut Polizeipräsidium Unterfranken war der Autofahrer gegen 9.25 Uhr auf der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Rohrbrunn und Marktheidenfeld fuhr er aus ungeklärter Ursache auf einen slowakischen Sattelschlepper auf. Dabei wurde das Auto unter den Auflieger geschoben. Nach dem Zusammenprall war der Lkw-Fahrer von der rechten Fahrspur auf den Standstreifen gezogen und hatte sein Fahrzeug dort zum Stehen gebracht. Er blieb unverletzt. Der Autofahrer wurde in dem Wrack eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Nachdem sein Fahrzeug Feuer gefangen hatte, griffen die Flammen auch auf den mit mehreren Tonnen Kupfergranulat beladenen Auflieger des Lkw über. Der aufsteigende Rauch führte zeitweise zu Sichtbehinderungen.

Kurzzeitige Totalsperrung, aufwändige Bergungsarbeiten

Der Unfall bei Rohrbrunn machte zunächst eine Vollsperrung der A3 in beide Richtungen notwendig. Nach kurzer Zeit konnten die Fahrspuren nach Frankfurt wieder für den Verkehr frei gegeben werden. Der Polizei zufolge gestaltete sich die Bergung der Fahrzeuge als schwierig: Der ausgebrannte Pkw sowie Teile des Sattelzugs mussten mit einem Kran geborgen werden und die Fahrbahn anschließend aufwendig gereinigt werden. Rund 70 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden waren im Einsatz.