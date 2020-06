Auf Kurt Alberts Spuren: Klettern im Frankenjura

Kletterer schätzen zusätzlich die grandiosen Klettermöglichkeiten und den Mythos, der die Felsen in Franken umweht: Hier war die Heimat von ganz besonderen Typen wie Wolfgang Güllich und Kurt Albert, die nicht nur das Klettern in Franken, sondern den Klettersport überhaupt geprägt haben.

Kletterparadies Fränkische Schweiz

Bergauf-Bergab spürt diesem Mythos nach und erzählt, wie das Lebensgefühl "Fränggische" heutzutage gelebt wird: Gemeinsam mit Willi Emmer, der in Tüchersfeld ein Camp für Kletterer aufgebaut hat, geht es an die fränkischen Felsen, wo Menschen wie der Führerautor Sebastian Schwertner oder Moritz Welt, der neue Star am fränkischen Kletterhimmel, zeigen, was ihnen die Fränkische Schweiz bedeutet. Selbstverständlich wird – mit Ausschnitten aus dem Archiv – auch an Kurt Albert erinnert, der vor zehn Jahren bei einem Unfall auf einem Klettersteig ums Leben gekommen ist.