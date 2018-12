Auf Kraftverkehr kommen Mehrkosten zu

Die Diskussion über die PKW-Maut in Deutschland für alle hat die Pläne des EU-Parlaments nach einer Harmonisierung der Maut innerhalb Europas überdeckt. In Brüssel geht es bereits um Termine für die Einführung der Straßenbenutzungsgebühr für leichtere Transportfahrzeuge und PKW.

Mauterhebung für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen geplant

Gehen die Pläne des EU-Parlaments und der Kommission durch, dann könnte bereits in einem Jahr auch eine Mauterhebung für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen fällig werden. Hiervon wäre vor allem das Handwerk betroffen und letztendlich auch der Verbraucher, denn die Mautzahlungen würden an den Kunden weitergegeben werden. Zudem sprach sich Brüssel dafür aus, auch für leichte Lieferwagen über 2,4 Tonnen, die zur Güterbeförderung eingesetzt werden, die streckenbezogene Maut einzuführen.

Streckenbezogene Maut angekündigt

Die EU-Kommission hat im Rahmen der Initiative "Europa in Bewegung – Initiativen für eine saubere, wettbewerbsfähige und vernetzte Mobilität" Vorschläge zur Harmonisierung und zur Weiterentwicklung der europäischen Regelungen der Mautsysteme vorgelegt. Derzeit wird darüber in Brüssel heftig diskutiert. Der Entwurf liegt im Moment dem Rat der EU zur Beratung vor.

Die EU-Kommission schlägt darin die Abkehr von den zeitbezogenen Maut-Gebühren, beispielsweise Vignetten, vor. Hintergrund: Um die unterschiedlichen Mautsysteme in der EU zu harmonisieren, will die EU-Kommission auf Druck der Mitgliedstaaten wie Belgien und den Niederlanden, zeitabhängige Vignetten durch streckenabhängige Mautgebühren, wie sie in Deutschland existieren, ersetzen - allerdings nur für schwere LKW über 7,5 Tonnen.

Handwerk sieht steigende Kosten durch Maut

Sollten alle Transporter zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen in die streckenabhängige LKW-Maut einbezogen werden, würde durch die Straßengebühr "die Belastung des Handwerks um ein Vielfaches anwachsen", so der Zentralverband des Deutschen Handwerks. Eine Ausweitung der Maut bedeute für die Betriebe unverhältnismäßig mehr Kosten und Bürokratie.

"Mit einer solchen streckenabhängigen Maut drohen erhebliche Belastungen für den Großteil des regional tätigen Handwerks. Das ist ungerecht, denn die leichten und mittelschweren Fahrzeuge des Handwerks verursachen im Gegensatz zum Schwerverkehr des Transportgewerbes keinen überproportionalen Verschleiß und tragen bereits über die KFZ- und Energiesteuer mehr als angemessen zum Straßenunterhalt bei." Holger Schwannecke, Generalsekretär Zentralverband des Deutschen Handwerks

Zudem würden europaweit vor allem deutsche Handwerksbetriebe unter der Mauterhebung leiden, denn hier sind sowohl Bundesstraßen als auch Autobahnen gebührenpflichtig, und das sind damit rund 52.000 Kilometer. Vergleicht man hier die mautpflichtigen Straßen in Frankreich, so kommt man auf lediglich 9.000 Kilometer.

Ab 1. Januar steigt die Mautgebühr für LKW ab 7,5 Tonnen

Unabhängig von den Diskussionen auf europäischer Ebene gelten 2019 neue Tarife für die Straßenbenutzung durch Lkw ab 7,5 Tonnen. Für den bayerischen Handel und die Industrie bedeute die Mauterhöhung eine Mehrbelastung von 250 bis 300 Millionen Euro, so der Vizepräsident des Bundesverbandes Güterkraftverkehr und Logistik, BGL, Hans Wormser.

Die Mauterhöhung ist das eine. Gleichzeitig führt die Bundesregierung eine neue Berechnungsgrundlage für die Straßenbenutzungsgebühren ein. Erstmals werden auch Kosten der Lärmbelastung durch Lastwagen in die Berechnung einbezogen. Stärker berücksichtigt werden außerdem die Gewichtsklassen und somit die stärkere Straßen-Belastung durch schwere Laster. Elektro-LKW werden von der Nutzungsgebühr befreit, bis Ende 2020 auch gasbetriebene Fahrzeuge.

Euro 6, fünf-achsig und 40 Tonner: die Kosten steigen enorm

Die relativ höchste Erhöhung der Maut spüren ausgerechnet Betriebe, die Fahrzeuge der neuesten und schadstoffärmsten Euro Norm VI einsetzen, kritisiert der Bundesverband Güterkraftverkehr und Logistik, BGL. So rechnet der Vizepräsident des BGL vor: Ein 40 Tonner mit fünf Achsen und Euro 6-Motor zahlt 2018 für rund 480 Kilometer auf Mautstraßen rund 66 Euro. Ab 2019 erhöhen sich die Kosten auf 90 Euro. Das ist eine Steigerung um 39 Prozent.

"Für ein durchschnittliches Fernverkehrsfahrzeug mit vier Achsen und mehr als 18 Tonnen bedeutet die Mauterhöhung um sieben Cent eine Steigerung der Fahrzeugkosten um 5,7 Prozent oder knapp 9.000 Euro pro Jahr. Die Mauterhöhung muss also frühzeitig Thema für Preisanpassungen gegenüber den Kunden sein." Homepage Internetseite SVG Deutschland

Der Bund rechnet mit 2,5 Milliarden Euro Mehreinnahmen durch die Anhebung der Maut, der BGL geht von bis zu 3,5 Milliarden Euro aus. Mit der Differenzierung der Mautsätze nach dem Schadstoffausstoß der Fahrzeuge will das Bundesverkehrsministerium den Transportunternehmen einen Anreiz schaffen, emissionsarme Fahrzeuge effizient einzusetzen und gleichzeitig die Verlagerung des Gütertransports auf die Schiene und Wasserstraßen fördern.

"Der Verbraucher wird es spüren, wenn das einzelne Produkt um wenige Cent erhöht wird. Bei einem vollen Einkaufswagen kommen da 30 bis 40 Euro zusammen." Hans Wormser, Vizepräsident des BGL

Mit der Ausweitung der Lkw-Maut auf alle Bundesfernstraßen und der vorgesehenen Anpassung der Mautsätze zum 01.01.2019 erwartet das Bundesverkehrsministerium in den Jahren 2018-2022 durchschnittlich jährlich rund 7,2 Mrd. Euro Mauteinnahmen.

"Diese eklatante Mautsteigerung kann bei den geringen Gewinnmargen kein Transportunternehmer stemmen. Sie wird daher unweigerlich zu steigenden Verbraucherpreisen führen." Bundesverband Güterverkehr Logistik und Entsorgung

Höhere Mautgebühren gefordert

Kritik kam von den Grünen zur Mautanhebung, allerdings vor allem, weil ihnen die Maut nicht weit genug geht. Der LKW-Verkehr solle nach der Erhöhung nur 75 Prozent der Luftverschmutzungskosten und lediglich 28 Prozent der Lärmkosten tragen. Das sei zu wenig. "Es kann nicht sein, dass ein Teil der Kosten auf die Gesellschaft abgewälzt wird. Der Straßengüterverkehr sorgt für Belastungen durch Lärm und Abgase und muss deshalb die Kosten dafür auch vollständig tragen", so Grünen-Verkehrspolitiker Stephan Kühn.