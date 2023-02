Auf Knopfdruck: Löschroboter soll bei Großbränden unterstützen

Auf den ersten Blick könnte das Gefährt an eine Schneekanone erinnern, doch der Roboter mit dem Namen "LUF 60" kommt dann zum Einsatz, wenn's brennt: Er soll die Feuerwehren im Landkreis Lichtenfels künftig bei Großbränden unterstützen. Angeschafft wurde das Raupenfahrzeug vom Logistik- und Versandhändler Baur in Altenkunstadt. Im Rahmen eines Pressetermins wurde der Löschroboter an die Feuerwehr des Landkreises übergeben.

"Vernebelter Wasserstrahl" aus bis zu 2.400 Liter Wasser

Das Fahrzeug hat eine Reichweite von rund 300 Metern. Durch eine kamerabasierte Steuerung können die Rettungskräfte von außen den Brand bekämpfen. Aus bis zu 2.400 Liter Wasser in der Minute erzeuge ein "vernebelter Wasserstrahl" nach Herstellerangaben Milliarden kleinste Wassertröpfchen, die auf eine Distanz von über 60 Metern versprüht werden.

Die Feuerwehren Altenkunstadt und Burgkunstadt würden in den kommenden Monaten entsprechend geschult und könnten das Fahrzeug künftig im gesamten Landkreis Lichtenfels einsetzen, so Kreisbrandrat Timm Vogler: "Bei einem Brand in einem Industrieobjekt ist es möglich, fast 100.000 Kubikmeter Luft in das Gebäude zu blasen."

Löschroboter für die Feuerwehr kostet 250.000 Euro

Vorwiegendes Ziel sei es, im Falle eines Brandes im Logistikstandort der Firma Baur eine Betriebsunterbrechung zu vermeiden, heißt es von Unternehmensseite. Landrat Christian Meißner (CSU) hat einen entsprechenden Kooperationsvertrag mit dem Logistikunternehmen unterzeichnet, demzufolge das Fahrzeug im gesamten Landkreis zum Einsatz kommen kann: "Das ist eine Win-Win-Situation. Sowohl Baur als auch die Feuerwehren im Landkreis profitieren." Die Anschaffungskosten in Höhe von 250.000 Euro hat das Logistikunternehmen übernommen. Auf dem Firmengelände in Altenkunstadt sei der neue Löschroboter stationiert und könne im Bedarfsfall von hier aus zur Brandstelle transportiert werden, so der Kreisbrandrat.