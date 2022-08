Auf Irrwegen durchs Maislabyrinth in Dittlofsroda

Mais, soweit das Auge reicht. Mit dem Rucksack auf dem Rücken und einem Laufzettel in der Hand geht es los – kreuz und quer, vor und zurück – durch das Maislabyrinth der Familie Keßler in Dittlofsroda im Landkreis Bad Kissingen.

Ein Familienprojekt

Vor 20 Jahren im Familienurlaub in Gunzenhausen ausprobiert und jetzt selbst Eigentümer eines Maislabyrinths – so kann es gehen. Erstmals setzte Familie Keßler die Idee eines eigenen Maislabyrinths im Jahr 2002 um. Dann folgte eine lange Pause.

Nun möchten sie richtig durchstarten – und das mit der ganzen Familie. Kinder, Partner, Oma und Opa, alle sind am Maislabyrinth beteiligt – ein echtes Familienprojekt eben. Finanziert wird das Maislabyrinth durch Sponsoren und die Familie selbst.

Das Maislabyrinth – wie funktioniert's

Das Maislabyrinth in Dittlofsroda ist 35.000 Quadratmeter groß. Mit einer Wegstrecke von rund 2,5 Kilometern bietet es genug Bewegung für Klein und Groß. Egal, ob jung oder alt, jeder ist im Maislabyrinth willkommen.

Insgesamt sind acht Stationen im Maislabyrinth versteckt. An jeder dieser Stationen finden die Besucher knifflige Rätsel, die es mit Hilfe eines Laufzettels zu beantworten gilt. Auf dem Laufzettel selbst sind verschiedene Antwortmöglichkeiten abgebildet, von denen die jeweils Richtige auszuwählen ist. Wer alle Stationen geschafft hat, kann mit ein bisschen Glück auch noch etwas gewinnen. Der Gewinner wird am Ende der Saison bekanntgegeben.

Das Escape Game

Als Alternative zum traditionellen Labyrinth-Besuch gibt es seit diesem Jahr das Escape Game. Mit einem Rätsel-Rucksack auf dem Rücken ziehen die Besucher von Station zu Station. Die Geschichte dahinter: Jede Station ist Teil eines verwunschenen Dorfs und versteckt ein kniffliges Rätsel. Sind alle Rätsel gelöst, finden die Besucher einen Schatz und damit den Weg nach draußen.

Das Escape Game richtet sich an alle Besucher ab zwölf Jahren und ist für bis zu sechs Personen ausgelegt. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich.

Edelbrand auf Irrwegen

Speziell für alle Erwachsenen bietet Familie Keßler eine Edelbrand-Probe an. Dabei werden an jeder der acht Stationen wahlweise ein Schnaps oder Likör ausgeschenkt – das Ganze mit musikalischer Untermalung. Anschließend wird der Abend mit einer Brotzeit beendet.

Stattfinden wird die Edelbrand-Probe am Samstag, den 20. August 2022. Tickets können jederzeit gekauft werden. Um eine Anmeldung wird gebeten.

Öffnungszeiten

Immer freitags von 14 Uhr bis 18 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 10 Uhr bis 18 Uhr ist das Maislabyrinth in Dittlofsroda für Besucher geöffnet. Letzter Termin ist voraussichtlich der Sonntag am 25. September.