Auf'gstellt is: Neues (und Altes) aus dem Maibaumland Bayern

Mit und ohne maschinelle Hilfe sind zum 1. Mai in vielen bayerischen Gemeinden und Ortsteilen Maibäume aufgestellt worden. Wie viele es insgesamt sind, lässt sich nur schätzen; hunderte jedenfalls. In Münsing am Starnberger See stehen gleich zwei, einer im Osten, einer im Westen. Und selbst in München – nicht unbedingt eine Hochburg dieses eher ländlichen Brauchtums, das den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft festigen soll – wurden in verschiedenen Vierteln zehn neue Maibäume errichtet, so die Stadtverwaltung.

Schnitzkunst und "Fruchtspieß"

Geschmückt werden die Wahrzeichen des Frühlings im Ort mit bunten oder weiß-blauen Bändern und grünen Kränzen, oft auch mit Zunftzeichen. Manchmal mit den Wappen von Partnergemeinden, eher selten – siehe Video oben – mit historischen Schnitzereien. Der Maibaum im mittelfränkischen Dorfkemmathen verkleidete sich sogar schon als Palme, ein andermal als überdimensionierter Fruchtspieß.

Bayerns längster und Bayerns höchster

An die 20 Meter hoch sollte er schon sein. Der Maibaum im oberbayerischen Aying misst sogar 52 Meter. Viel niedriger und doch der höchste Maibaum Deutschlands ist jener auf der Zugspitze. Laut Bayerischer Zugspitzbahn ist er schon 80 Jahre alt, aber nur 18 Meter lang – länger geht nicht, denn er muss auf den Transportwagen der Zahnradbahn passen.

Erst kommt der TÜV, dann Kraft oder Kran – und manchmal der Sani

Traditionell werden die Maibäume von starken Männern (inzwischen auch Frauen) nur mithilfe gekreuzter Stangen in die Höhe gebracht, mancherorts werden heutzutage aber auch Kräne zu Hilfe genommen. Zunächst aber ist der "Maibaum-TÜV" gefragt. Die Bäume müssen gemäß bayerischer Bauordnung regelmäßig von bestellten Sachverständigen untersucht werden. Ist die Standfestigkeit nicht mehr gegeben, muss der Baum weg.

Ungefährlich ist das Ganze dennoch nicht. In Rheurdt am Niederrhein wurden am diesjährigen 1. Mai fünf Menschen verletzt, als der Maibaum beim Aufstellen zur Seite kippte. Aus Bayern gibt es heuer zum Glück noch keine derartigen Meldungen.