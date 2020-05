Auf frischer Tat ertappt: Polizei nimmt Einbrecher fest

Die Polizei hat zwei Männer festnehmen können, die in einen Verbrauchermarkt in Künzing (Lkr. Deggendorf) einbrechen wollten. Wie das Polizeipräsidium mitteilt, hatte eine Streife der Polizei Plattling die Männer dabei beobachtet. Eine schnell eingeleitete Fahndung per Hubschrauber war erfolgreich.

Fahndung mit Hubschrauber

Als die Männer die Polizisten bemerkten, flüchteten sie in verschiedene Richtungen. An der anschließenden Fahndung waren Einsatzkräfte mehrerer niederbayerischer Polizeidienststellen sowie ein Hubschrauber beteiligt. Dank des Hubschraubers konnte ein 38-jähriger Tatverdächtiger in einem Feld geschnappt werden. Ein zweiter, 27-jähriger Tatverdächtiger, konnte nach einem Zeugenhinweis auf einem Fahrrad kontrolliert und festgenommen werden. Das Fahrrad war laut Polizei auch gestohlen.

Zeugen gesucht

Ein dritter Tatverdächtiger ist weiter flüchtig. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Die Kripo Deggendorf hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Der Ermittlungsrichter hat wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten schweren bandenmäßigen Diebstahls Haftbefehl erlassen. Die Männer wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Deggendorf unter der Telefonnummer 0991/3896-0 in Verbindung zu setzen.