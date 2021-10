Auf einen Espresso auf den Friedhof

Gebäude steht unter Denkmalschutz

Aber nicht nur die Belegschaft des Cafés auf dem Evangelischen Zentralfriedhof in Regensburg ist etwas Besonderes. Auch das Gebäude, in dem sich das Café befindet, hat eine ganz besondere Geschichte: Die Räumlichkeiten stehen unter Denkmalschutz, waren einst Aussegnungshalle. Die wurde schließlich verlagert, das Gebäude dann zwischenzeitlich als Geräteschuppen benutzt, als Wärmehalle für die Friedhofsbediensteten.

Café in Jugendstil-Ambiente

Mit hohen Decken und den von großen Rundbogenfenstern aufgehellten Wänden erinnert in den Räumen heute nichts mehr an den Geräteschuppen von einst. Auch der Dekan des evangelischen Dekanats Regensburg, Jörg Breu, ist zufrieden mit der neuen Nutzung der ehemaligen Aussegnungshalle: "Ich bin richtig begeistert. Ich liebe den Friedhof und gehe hier gern mit meiner Familie spazieren. Und dann hinterher in ein Café gehen zu können, noch dazu in einem historischen Jugendstil-Gebäude, das ist ein Traum."

Zentrale Lage des Friedhofcafés fördert Akzeptanz

Bedenken, dass hier die Totenruhe gestört werden könnte, hat Dekan Breu zunächst keine. Die zentrale Lage des Friedhofs auf der mittleren Ebene des terrassenförmig angeordneten Friedhofs - zwischen Aussegnungshalle und dem großen Parkplatz - legitimiert das Café, findet Breu: "Ich glaube, in diesem Bereich ist man Leben gewöhnt. Die Menschen laufen hier durch, die Autos kommen und fahren wieder weg. Also, das ist tatsächlich der Bereich, in dem man etwas tun kann, ohne andere zu stören."

Am Nachmittag ist das Friedhofscafé voll besetzt

Seit Oktober geöffnet, erfreut sich das Friedhofscafé bereits großer Beliebtheit. Am frühen Nachmittag ist das "Café Vielfalt" voll besetzt. Unter den Gästen ist auch Roswitha. Die Seniorin ist mit zwei Freundinnen zu Gast. Sie gehe öfter über den Friedhof spazieren, ihre Eltern und ihr Sohn seien hier begraben, erzählt sie. Dass ein Café auf einem Friedhof für manche Menschen zunächst paradox wirken könnte, kann die Seniorin verstehen. "Im Moment ist das vielleicht gewöhnungsbedürftig, aber das bürgert sich ein", ist sich Roswitha sicher. "Sowas wie ein Café hat noch gefehlt."

Ihre Freundin Christl nickt zustimmend: "Ich denke, gerade eine Trauergesellschaft sucht vielleicht einen Ort, wo man sich nach einer Beerdigung noch ein bisschen zusammensetzen kann. Das ist ganz was Wichtiges für die Gemeinschaft. Und deswegen ist das sehr gut, dass da so ein Angebot auf dem Friedhof ist."

Bewährungsprobe wartet im Sommer

Die wirkliche Bewährungsprobe sieht Dekan Jörg Breu derweil in den Sommermonaten auf das Café zukommen: "Ich bin gespannt, wie es wird, wenn hier Außengastronomie stattfindet und hier im Freien Kaffee getrunken wird - und relativ nah in diesem Bereich ein frisch belegtes Grab ist, wo Menschen einen schweren Verlust erlitten haben und trauern. Ob das dann immer im gegenseitigen Verständnis geht oder ob wir dann auch mal Bitten äußern müssen, an dem Tag etwas ruhiger zu sein."

Allgemein sieht der Dekan das Nebeneinander von Café- und Friedhof-Betrieb als Chance: "Ich glaube, sich da gegenseitig wahrzunehmen - 'Ich sitze da und trinke meinen Kaffee und sehe, du weinst gerade, du trauerst' - ich finde das wichtig, um Empathie nicht zu verlernen."