Auf eigene Kosten: Unternehmer lassen Mitarbeiter gurgeln

Gurgeln so zuverlässig wie Nasen-Rachenabstrich

Für die Testpersonen ist der Gurgeltest angenehmer als die Probennahme per Nasen- oder Rachenabstrich, außerdem ist kein geschultes Personal in Schutzkleidung nötig. Ausgewertet wird die Probe wie bei herkömmlichen Corona-Tests mittels eine PCR-Analyse.

Interne Studien des Labordienstleisters Synlab, die in Zusammenarbeit mit der Uni Magdeburg durchgeführt wurden, ergaben, dass die Ergebnisse des Rachenspühlwassertest genauso zuverlässig sind wie beim Nasen-Rachabstrich. Weitere Studien sind geplant.

Der Virus würde sich vermehrt im hinteren Rachenbereich feststellen lassen, wo die Gurgelflüssigkeit gut hinkäme, erklärt Johannes Zuber vom Vienna Biocenter. In Österreich wurden ebenfalls Studien zum Gurgeltest erstellt. Mittlerweile wird das Verfahren bei Reiserückkehrern in Wien als Standard durchgeführt.

Firmen lassen poolen

Die Unternehmen in Erlangen haben sich mit dem Gurgeltest auch für das sogenannte Fünfer-Pooling entschieden. Hier werden im Labor fünf Proben in einem Teströhrchen zusammengenommen und analysiert. Ist das Ergebnis negativ, konnten mit einer Probe fünf Testungen durchgeführt werden. Ist es positiv, müssen die einzelnen Spuckflüssigkeiten noch einmal einzeln ausgewertet werden, um festzustellen, wer Corona-infiziert ist.

Die Firma Synlab hat auf das Verfahren erst vor kurzem ein Patent angemeldet. Hans-Wolfgang Schultis von Synlab ist überzeugt, dass Pooling bald angesichts der steigenden Zahl an Testungen häufiger eingesetzt wird. Man habe weder die Geräte, noch das Personal, noch genügend Nachweisreagenzien in Deutschland, um noch einmal die Anzahl der Testungen erheblich zu steigern, erklärt Schultis.

Ende März hatte das Unternehmen in Weiden in einer Schicht noch rund 200 Proben ausgewertet. Mittlerweile arbeiten die Mitarbeiter im Labor in einem Drei-Schicht-System und analysieren mehrere Tausend Testungen am Tag.

Und noch ist nicht Winter und keine Grippezeit. Dann kommen nicht nur die Verdachtsfälle auf Corona zur Testung, sondern auch alle, die einen normalen Schnupfen haben und unsicher sind, ob es nicht doch der Anfang einer Corona-Infektion sein könnte.

"Wir sind in Vorbereitung einer Multiplex-PCR, die diese Erreger alle parallel detektieren kann, um überhaupt kapazitätsmäßig das alles in den Griff kriegen zu können." Hans-Wolfgang Schultis, Synlab Weiden