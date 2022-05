Auf eigene Gefahr: Baden im Oberallgäuer Grüntensee

Die Badeseen im Oberallgäu haben überwiegend eine sehr gute Wasserqualität auf. Das sagt das Landratsamt in Sonthofen. Die elf größten und beliebtesten Weiher und Seen werden regelmäßig kontrolliert, während der Badesaison sogar monatlich. Einzig der Grüntensee macht eine Ausnahme. Laut Landratsamt kann er die hohen Anforderungen in diesem Jahr nicht erfüllen. Das sei immer dann der Fall, wenn bei mehreren Proben über einen Zeitraum von drei Jahren bestimmte Keime und Erreger gehäuft festgestellt werden.

Auf Trübung in natürlichen Gewässern achten

Schon im Jahr 2021 war das Baden im westlichen Teil des Grüntensees zeitweise untersagt. Die damals aufgestellten Schilder werden nun wieder angebracht. Demnach gilt: Baden auf eigene Gefahr. Es gänzlich zu verbieten, sei nicht notwendig, so das Gesundheitsamt, denn die Qualität des Badewassers war "in den allermeisten Proben in Ordnung". "Beim Baden in einem natürlichen Gewässer muss immer davon ausgegangen werden, dass sich im Wasser Erreger und Krankheitskeime finden", erklärt der Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Ludwig Walters. Vor dem Baden sollten sich also alle auf den Internetseiten des Landratsamtes über die Ergebnisse der jüngsten Beprobung informieren, so Walters. Weist das Gewässer zudem eine sichtbar starke Trübung oder Schlierenbildung auf, sollte man auf ein Bad verzichten.

Behörden suchen nach Ursachen für Belastung

Derweil laufe die Ursachenforschung für die mangelhafte Wasserqualität. Da es sich beim Grüntensee um einen Stausee handelt, käme vieles in Betracht, so das Landratsamt: Verschmutzungen durch Wild- und Nutztiere oder auch durch Menschen sowie beispielsweise Starkregen und damit verbundener Eintrag von weiter entfernten Gewässern. Sobald die Ursache feststehe, werde man sich seitens des Gesundheitsamtes mit den Anrainergemeinden Wertach und Oy-Mittelberg zusammensetzen und gemeinsam über Konsequenzen sprechen.