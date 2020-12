Auf Diebestour quer durch Bayern: Polizei fasst Serieneinbrecher

Die Kriminalpolizei hat im Landkreis Deggendorf einen 44-Jährigen festgenommen, der in den vergangenen Monaten zahlreiche Einbruchsdiebstähle in ganz Bayern verübt haben soll. Unter anderem soll der Mann ende April in zwei Seniorenheime in Marktredwitz und Wunsiedel sowie Ende September in einen Kindergarten in Selb eingebrochen sein.

Täter soll 16 Einbrüche verübt haben

Insgesamt werden dem Mann 16 Einbrüche zwischen Oktober 2019 und Oktober 2020 vorgeworfen. Altenheime, Kindergärten, Wohnhäuser, Pfarrhäuser und Vereinsheime habe der 44-Jährige im Visier gehabt. Die Suche nach Bargeld sei wohl das Motiv des Mannes gewesen, als er in den Landkreisen Eichstätt, Kelheim, Traunstein, Regensburg, Nürnberg-Land, Wunsiedel, Dachau und Pfaffenhofen auf Diebestour ging.

Tatverdächtiger saß bereits in Untersuchungshaft

Die Polizei war dem Tatverdächtigen schon länger auf der Spur. Nach einem Einbruch im Mai in ein Altenheim in Odelzhausen im Landkreis Dachau saß er bereits mehrere Wochen in Untersuchungshaft, wurde aber gegen Auflagen wieder freigelassen. Nach einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus in Stammham im Landkreis Eichstätt konnte schließlich eine DNA-Spur gesichert und dem Mann zugeordnet werden.

44-Jähriger taucht im Haus des Bruders unter

Die Polizei konnte den Mann schließlich in Schöllnach im Landkreis Deggendorf festnehmen, wo er bei seinem Bruder untergetaucht war. Jetzt sei der 44-Jährige in der Justizvollzgsanstalt Augsburg-Gablingen untergebracht, teilt die Polizei mit. Die Höhe der Beute und des entstandenen Sachschadens schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro.