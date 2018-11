30.11.2018, 07:37 Uhr

Auf der Zugspitze beginnt die Wintersaison

Zwei Wochen später als geplant startet das Skigebiet Zugspitze an diesem Wochenende in die Wintersaison. Traditionell öffnet die Zugspitze immer als erstes Skigebiet in Bayern. Der Neuschnee Anfang der Woche hat es möglich gemacht.