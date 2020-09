Auf der Suche nach Schotter statt Gold

Das Bergamt Nordbayern hat seinen Sitz an herrschaftlicher Stelle: Im Alten Schloss von Bayreuth. Genau hier, oder zumindest ganz in der Nähe, arbeitete vor mehr als 200 Jahren Alexander von Humboldt. Der Universalgelehrte trat 1793 seinen Dienst als Oberbergmeister im preußischen Oberbergdépartement in Bayreuth an. Humboldt war damals unter anderem zuständig für den Goldbergbau in Oberfranken.

Hochwertiger Sand: auch in Franken knapp

Damit ist es inzwischen jedoch lange zu Ende. Heute beaufsichtigt das Bergamt Nordbayern, das der Regierung von Oberfranken angegliedert ist, stattdessen den Abbau von so genannten Massenrohstoffen: Sand, Kies, Schotter, Gips, aber auch Kaolin für die Porzellanherstellung. Gerade Sand und Kies muss an sehr vielen Orten gewonnen werden, erläutert Norbert Weiß vom Bergamt Nordbayern, weil sich der Transport nur über kurze Strecken lohnt, in der Regel bis 35 Kilometer. Und gerade Sand wird auch immer mehr zum raren Gut, so Weiß: "Wir machen die Erfahrung, dass die Vorräte an hochwertigem Sand, der bei der Beton- oder Glasherstellung benötigt wird, sehr knapp werden".

Oberfranken und Oberpfalz: "Ruhrgebiet des Mittelalters"

Neue Lagerstätten zu suchen, ist oft konfliktträchtig und es sind dabei zunehmend Umweltschutzauflagen zu beachten. Das Bergamt Nordbayern ist für die Genehmigung zuständig. Bei untertägigen Bauwerken, wie etwa Bahntunneln oder der Nürnberger U-Bahn, ist das Bergamt für den Arbeitsschutz und die Gewerbeaufsicht zuständig. Bei Verfahren für Bebauungspläne und Flächennutzungspläne wirkt das Bergamt als Träger öffentlicher Belange für die Folgen im Untergrund mit. Und das Amt ist zuständig für die Gefahrenabwehr im Altbergbau. Es muss also in Besucherbergwerken die Sicherheit gewährleisten, und verhindern, das alte Stollen einstürzen.

Diese Aufgabe sei nicht zu unterschätzen, sagt Weiß. Es gebe in der Oberpfalz und in Oberfranken viele aufgelassene Stollen, "das war das Ruhrgebiet des Mittelalters".

Das Bergamt Nordbayern ist räumlich zuständig für die drei fränkischen Regierungsbezirke und die Oberpfalz, für den Süden gibt es ein Pendant in München.