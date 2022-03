Auf der Suche nach der Bio-Schnur für den Hopfen

Sisal und Kokosfasern nur für regenarme Länder

In einer großen Lagerhalle bei Pfaffenhofen an der Ilm hat Peter Heinzlmair sämtliche Hopfen-Anleinsysteme aufgereiht. Denn seit Jahren sucht der Produzent für Hopfenanbau-Bedarf nach einer ökologisch verträglichen Lösung für den Hopfenanbau. In der Lagerhalle hängen, neben den Eisendrähten und den reinen Kunststoffschnüren, auch Schnüre aus vielen weiteren Materialien - aus Baumwolle, aus Papier, aus Sisal und aus Kokosfasern. Sie funktionieren in regenarmen Ländern, aber nicht in Zentraleuropa.

Schnurdraht mit Plastik ist Standard im Hopfengarten

Heinzlmairs Standardprodukt, das er europaweit ausliefert, ist der Schnurdraht. Das obere Ende ist dabei aus reinem Kunststoff aus PE Polyethylen.

"In der Hallertau verwendet gut die Hälfte der Hopfenpflanzer noch den klassischen Eisendraht", erklärt Peter Heinzlmair, Produzent von Hopfenanbaubedarf. Doch in den anderen Hopfenanbaugebieten sei der Schnurdraht längst Standard, vor allem in den Nachbarländern. Der Vorteil: weniger Personalkosten. Denn der Schnurdraht tanzt und dreht sich im Wind. So gibt es weniger Abrisse. "Das Wiederaufhängen der schweren Reben braucht Zeit und verursacht damit Personalkosten."

Ein Kunststoff, der sich Bio nennen darf

Produzent Peter Heinzlmaier will weg vom Plastik: "Der Kunststoff bleibt oft 40 Jahre hängen, eben so lange bis die Hopfenplantage erneuert wird. In der Zeit zersetzt die Sonne mit ihren UV-Strahlen Plastik und ein Teil wird so zu Mikroplastik und gelangt in die Natur. Das wollen wir jetzt abschaffen."

Heinzlmairs Hoffnung ruht auf seinem neuen Produkt, dem Polylactid. Aus diesem Material ist sein neuer „Bio-Schnurdraht“. Polylactid, kurz PLA, ist ein Kunststoff, der sich Bio nennen darf. Denn er besteht aus natürlichen Stoffen: aus Milchsäure und Pflanzen-Stärke. Der Vorteil: PLA lässt sich industriell rückstandsfrei und in kurzer Zeit zersetzen. Der Nachteil: PLA verrottet erst ab 60 Grad so richtig rasch und rückstandsfrei.

Feldversuch in knapp 20 Betrieben

Mit seinem Feldversuch in knapp 20 Betrieben will Produzent Heinzlmair testen, wie sich sein Bio-Schnurdraht aus PLA draußen im Hopfengarten schlägt, wo niemals 60 Grad herrschen. Die zentrale Frage lautet: Wann und wie zerfällt PLA in der freien Natur? Klaus Christ hat da so seine Zweifel. Der Chemiker räumt zwar ein, dass PLA deutliche Vorteile gegenüber dem klassischen Kunststoff PE Polyethylen hat, aber trotz der Bezeichnung als Bio-Kunststoff in der freien Natur nicht problemlos zerfallen kann.

"Beim klassischen Kunststoff PE Polyethylen dauert der Zerfall mindestens 500 Jahre. Und bei der Bioschnur aus Polylactid PAL kann das mit Bodenkontakt auch ein paar Monate dauern. Aber PLA kann auch von Wind und Sonne zersetzt werden, zu kleinen Mikroplastikschnipseln, die ins Gewässer eingetragen werden oder auch von den Bodenorganismen letztendlich so nicht abgebaut werden können", befürchtet Chemiker Klaus Christ.

Alternative aus Zellulose noch nicht serienreif

Christ arbeitet als Entwickler bei der fränkischen Textilveredlungsunion TVU. Sein Unternehmen hat eine eigene Vorstellung, wie eine ökologisch gute Hopfenanleitung aussehen könnte: eine reine Zelluloseschnur. Gelangt sie ins Erdreich, zerfällt sie in wenigen Wochen. Das ist sicher.

"Die Zellulose ist nachhaltig, denn sie kann durch alle Bodenorganismen und auch durch die humusbildenden Nährtiere zersetzt und verdaut werden", so Christ.

Doch auch die Zelluloseschnur hat noch einen gewaltigen Pferdefuß. Der Nachteil der Zellulose-Schnur: Sie ist sehr weich und muss per Hand mit dem Draht verbunden werden. Maschinell geht das noch nicht. Sie ist deshalb noch nicht serienreif und für den Landwirt zu teuer: "Der Nachteil von der Zellulose ist, dass sie einfach sehr weich und labbrig ist, dass sie an Industrie-Knot-Maschinen oder an Knüpf-Automaten nicht ohne Weiteres geknüpft werden kann."

Anforderungen der Hopfenpflanzer

Beide Schnüre, die PLA und die aus Zellulose, durchlaufen nun einen Feldversuch. Neben den Fragen nach der Umweltverträglichkeit ist von zentraler Bedeutung, ob die Schnüre die Anforderungen der Hopfenbauern erfüllen: Sie sind deshalb noch nicht serienreif. Für Hopfenpflanzer Andreas Sedlmaier, der viele Felder auf exponierten Flächen am Hang hat, ist eines besonders wichtig: "Natürlich sollte die Schnur als allererstes die Windlast aushalten. Das wäre das Allerwichtigste. So eine Schnur muss viel Gewicht tragen können. Eine gescheite Herkulesrebe hat 25 Kilo. Da kommt noch Regenwasser dazu. Da braucht es schon eine gewisse Stabilität."

Eine erste Zwischenbilanz lässt sich nach der Ernte im September ziehen. Mit Interesse beobachtet auch die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft den Feldversuch. Denn eigene Studien liegen der Landesanstalt bislang noch nicht vor.