Auf der Jagd nach dem Plastikmüll in der Biotonne

Es stinkt furchtbar: verfault, verwest. Zum Aufstoßen. Dann öffnet Tahsin Müller die Tür des Müllhauses und die Ursachen für den Gestank werden sichtbar: Mülltüten und –beutel aller Art liegen auf Häufen ohne erkennbare Ordnung. Es handelt sich um Restmüll, Biomüll, Verpackungsmüll. Das Müllhaus steht im Hof mehrerer Wohnblöcke im Bayreuther Stadtteil Hammerstatt.

"Mülltrennung findet kaum oder gar nicht statt"

Und das sei auch die Ursache für das Durcheinander, meint Müllwerker Müller, niemand fühle sich verantwortlich. Wenn die Mülltonnen und -container voll seien, würden die Leute ihren Müll einfach daneben stellen. Mülltrennung finde kaum oder gar nicht statt. Zum Beweis öffnet Tahsin Müller die Biotonne: Ein Schwarm schwarzer Fliegen strömt heraus, drinnen fressen sich Käfer und Hunderte Maden satt. Der Gestank ist jetzt richtig übel. Neben Biomüll, mit bloßem Auge zu erkennen: Plastik, Spielzeug, Restmüll. Alles in der Biotonne. Sie ist so schwer, dass ein Müllwerker alleine sie nicht bewegen kann. Diese Tonne wird nicht geleert. Probleme mit dem Biomüll gibt es auch im Landkreis Miltenberg. Diese könnten sich weiter verschärfen, denn 2022 könnte eine strengere Biomüllverordnung in Kraft treten .

Wer nicht trennt, muss extra zahlen

Hier und in vielen anderen gemeinschaftlichen Müllsammelstellen kommt das regelmäßig vor. Die Tonnen bekommen rote Banderolen angeklebt. Darauf steht, dass sie nicht geleert werden, dass es eine Sonderleerung braucht und dass diese extra kostet. Etwa 42 Euro, je nach Größe der Mülltonnen. Zuständig wäre in diesem Fall die Hausverwaltung. Frust komme bei ihm deswegen nicht auf, meint Tahsin Müller, aber es sei schon wie ein Kampf gegen Windmühlen. Allein in diesem Jahr hätten sie bereits 450 Tonnen nicht geleert. Das ist fast so viel, wie ein Müllaster an einem Tag aufnehmen kann.

Auch interessant: Freiwillige bergen fünf Tonnen Müll im Bereich des Mains

Biomüll wird immer kontrolliert

Während Tahsin Müller wieder in seinen Lkw steigt, um die nächsten Tonnen zu leeren, ist Oliver Thomä mit zwei Kollegen als Voraustrupp unterwegs. Sie ziehen die Biotonnen von den Grundstücken auf den Gehweg, damit die beiden anderen Kollegen vom Laster sie ausleeren können. Bevor sie die Tonnen bereitstellen, werfen sie einen Blick hinein, ob auch wirklich Biomüll drin ist. Früher hätten sie nur in Stichproben kontrolliert, meint Thomä, Sachgebietsleiter bei der Bayreuther Stadtreinigung. Aber die Fremdstoffe in den Biotonnen seien nicht weniger geworden. Jetzt würden sie alle Biotonnen immer kontrollieren.