Auf der Flucht: Vermummte sprengen Geldautomat bei Bamberg

In einer Bankfiliale in Schlüsselfeld im Landkreis Bamberg ist am frühen Montagmorgen ein Geldautomat gesprengt worden. Polizeiangaben zufolge sind die Täter auf der Flucht. Es soll sich um drei vermummte Männer handeln, die einen fünfstelligen Betrag erbeutet haben.

Vermummte sprengen Geldautomat in Schlüsselfeld

Die Unbekannten hatten nach Angaben der Polizei Gas in den Geldautomaten eingeleitet und das Luft-Gas-Gemisch entzündet. Anwohner des Marktplatzes in Schlüsselfeld hatten gegen 4.30 Uhr einen lauten Knall gehört und die Polizei alarmiert. Die Explosion hat nicht nur die Bankfiliale verwüstet, sondern auch an der benachbarten Bäckerei Schaden angerichtet, wo das Schaufenster zu Bruch ging. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 100.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Kripo Bamberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die drei Männer sollen 1,70 bis 1,80 Meter groß sein. Nach der Sprengung flüchteten sie vermutlich mit einem dunklen Audi A6 in nordöstlicher Richtung. Im Bereich der Bamberger Straße verlor sich ihre Spur. Hinweise nimmt die Kripo Bamberg unter der Telefonnummer 0951 / 912 94 91 entgegen.

Immer wieder drei Vermummte und ein dunkles Fahrzeug

Den letzten Überfall auf einen Bankautomaten in der Region gab es im August in Castell im Landkreis Kitzingen. Auch damals war von drei vermummten Personen und einem dunklen Fluchtfahrzeug die Rede. Davor kam es im Juni in Kemmern im Landkreis Bamberg zu einem solchen Überfall. Auch damals fahndete die Polizei nach drei Vermummten und einem dunklen Audi.