Auf der Bahnstrecke Landshut-Plattling soll es leiser zugehen

Durch den Ausbau der Bahnlinie Landshut-Plattling fürchten Anwohner mehr Lärm und mehr Erschütterungen entlang der Strecke. Dagegen regt sich Widerstand.

Offener Brief

Die Anwohner haben sich jetzt in einem offenen Brief an den Vorsitzenden des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Alois Rainer, gewandt. Sie monieren zum Beispiel, dass im Bereich der Stadt Dingolfing keine Maßnahmen zum Lärm- und Erschütterungsschutz geplant seien.

Bahnverkehr belastet

Anwohner, die sich im "Forum Bahnlärm Untere Isar" zusammengetan haben, sprechen davon, dass Züge mit bis zu 120 km/h durch das Stadtgebiet von Dingolfing fahren. Sie bitten Rainer sich dafür einzusetzen, dass das gesamte Projekt eine „wesentliche bauliche Veränderung“ darstellt und damit Maßnahmen der Lärmvorsorge an der gesamten Strecke umgesetzt werden. Grundsätzlich begrüßt das Forum aber die geplante Kapazitätserhöhung auf der Bahnlinie.