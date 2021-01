Auf der A9 bei Helmbrechts kracht Sattelzug in Leitplanke

Sachschaden in Höhe von 200.000 Euro, aber keine Verletzten: Das ist die vorläufige Bilanz eines Unfalls auf der A9 bei Helmbrechts im Landkreis Hof. Er war in Richtung Nürnberg unterwegs. Aufgrund eines Reifenplatzers war ein Sattelzug gegen die Mittelleitplanke geprallt, durchbrach diese zum Teil und kippte zur Seite.

Sattelzug verliert Treibstoff

Die Ladung - Kosmetika, Duschgel und Seife - landete auch auf der Gegenfahrbahn. Aus dem Tank der Zugmaschine lief Treibstoff. Durch Trümmerteile wurden zwei weitere Fahrzeuge leicht beschädigt.

Rückstau auf der A9 in Richtung Nürnberg

In Richtung Nürnberg kam es zu einem Rückstau. Der Verkehr in Richtung Süden musste wegen einer Fahrbahnsperrung umgeleitet werden. Diese Sperrung dauert noch bin in den Spätnachmittag an, heißt es von der Polizei Hof. In Richtung Norden ist zeitgleich nur eine Fahrbahn frei.