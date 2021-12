Stadtspaziergang auf den Spuren Albrecht Dürers in Nürnberg

Mit einem neuen Buch will der Nürnberger Verein "Geschichte für Alle" zu einem Stadtspaziergang auf den Spuren Albrecht Dürers einladen. In der Reihe "Historische Stadtspaziergänge" ist nun ein neuer Band erschienen, der sich mit dem berühmtesten Künstler Nürnbergs befasst.

Wichtigste Lebensstationen und Erinnerungsorte

Die neue Publikation soll nicht nur zu den wichtigsten Lebensstationen und Erinnerungsorten Dürers führen, sondern auch die in den Kirchen und Museen der Stadt zu sehenden Werke erläutern, teilt der Verein mit. Außerdem sollen Persönlichkeiten in den Blickpunkt gerückt werden, die in Dürers Leben eine wichtige Rolle gespielt haben.

16 Stationen

Neben seiner Ehefrau Agnes, sind das seine Mutter Barbara und sein Vater Albrecht der Ältere. Auch seinem Lehrmeister Michael Wolgemut, dem Großkunden Maximilian I. sowie seinem Freund, dem Humanisten Willibald Pirckheimer, werden Kapitel gewidmet. Jedes Kapitel führr an eine von 16 Stationen innerhalb der Stadt Nürnberg. Das Buch hat 70 Seiten und kostet 7,80 Euro und ist im Nürnberger Sandberg-Verlag erschienen.