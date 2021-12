Auf den letzten Drücker: Christbaum strahlt jetzt in Pfreimd

Der Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz in Pfreimd im Landkreis Schwandorf wird jedes Jahr von mehreren Vereinen im Ort organisiert. Wie immer sollte die Tanne auch dieses Jahr kurz vor dem ersten Advent abgeschnitten werden. Doch es lief nicht wie geplant: Zunächst waren fast alle ehrenamtlichen Helfer in Corona-Quarantäne. Und dann hatten den auserkorenen Baum offenbar schon ein paar Pfreimder Bürgerinnen und Bürger für sich entdeckt und etliche Äste und Zweige abgeschnitten.

Pfreimd ohne Christbaum geht gar nicht

Der Bürgermeister von Pfreimd, Richard Tischler (FWG), fiel im ersten Moment in eine Art Schockstarre, wie er selbst sagt. "Jetzt hast keine Mannschaft, keinen Baum und in zwei Tagen soll der stehen. Also wird das heuer nichts", so das Stadtoberhaupt im BR-Interview. Allerdings sprach sich die Nachricht, dass es dieses Jahr keinen Christbaum auf dem Marktplatz gibt, wie ein Lauffeuer im Ort herum. Auch Uwe Groß, Leiter des städtischen Bauhofes, hörte von der Sache und konnte es zunächst nicht glauben. Kurzerhand bot er dem Bürgermeister die Hilfe des Bauhofes an.

Inzwischen hat ein Blumenladen eine neue Tanne gespendet, die der Bauhof dann abgeholt und auf dem Marktplatz aufgestellt hat. Die anderen Vereine haben sich zusammengetan und alle gemeinsam den Baum geschmückt. Und so hat jetzt auch Pfreimd einen prächtig geschmückten Weihnachtsbaum, so wie es schon immer war.

Baum als Star in den sozialen Medien

Der Bürgermeister hat das neue Prachtstück natürlich gleich fotografiert und ein Bild davon in die sozialen Netzwerke gestellt. Lange musste Richard Tischler nicht auf Reaktionen warten. Innerhalb eines halben Tages hat sein Foto über 2.500 Likes bekommen.