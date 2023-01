Auf den Frankenschnellweg geklebt: Vier Aktivisten verurteilt

Der Zweck heiligt nicht die Mittel, sagte die Richterin am Amtsgericht Nürnberg bei der Verkündung des Urteils gegen vier Aktivistinnen und Aktivisten im Alter von 24 bis 65 Jahren. Die Frage, die sie heute zu beantworten hatte, war, ob die Taten der Vier strafbar sind oder nicht. Also, ob es sich – wie in der Anklage formuliert – um gemeinschaftliche Nötigung handelte, oder um zivilen Ungehorsam.

Strafbares Handeln oder ziviler Ungehorsam?

Die Richterin kam letztlich zu dem Ergebnis, dass das Verhalten tatsächlich strafbar war. 40 Tagessätze von zehn bis 60 Euro – gemessen am jeweiligen Einkommen – müssen die Angeklagten zahlen, sie haben sich der Nötigung schuldig gemacht. Sie hätten einen Zwang auf die Autofahrer ausgeübt, die auf dem Weg zur Arbeit oder zum Arzt waren oder sonstige Dinge hätten erledigen wollen. Die Richterin hielt den Angeklagten zugute, dass sie sich für einen guten Zweck einsetzen. Keiner bezweifle die Klima-Krise, aber sie hätten das falsche Mittel gewählt.

Entscheidend war die sogenannte "Verwerflichkeitsprüfung". Dabei handelt es sich im deutschen Strafrecht um einen Bestandteil des Straftatbestands der Nötigung. Einfach gesagt, ob die Tat eben zu bestrafen ist, oder nicht. Eine Rolle spielten Aspekte wie die Dauer und Intensität der Blockade, ob sie angekündigt war, oder ob die Betroffenen der Nötigung entgehen konnten.

Kleben, um zu bleiben

Vieles sprach gegen die Aktivisten. Für die Richterin war das Festkleben auf der Fahrbahn der wichtigste Punkt. Dadurch hätten die Angeklagten den Protest in die Länge ziehen wollen, ein einfaches Wegtragen hätte ihn eben nicht beenden können. Folglich: schuldig der Nötigung.

Bei der Strafzumessung sprach laut der Richterin aber vieles für die vier Aktivisten. So hätten sie diverse Deeskalationsmaßnahmen vor Ort durchgeführt. Sie seien von Autofahrer zu Autofahrer gegangen, um die Situation zu erklären und auf den Klimanotstand hinzuweisen. Auch die Bemühungen um eine Rettungsgasse für den Notfall wertete die Richterin positiv. Vier Aktivisten hatten sich festgeklebt, fünf weitere hatten die Ausfahrt blockiert, ohne sich festzukleben. So wäre im Notfall Platz für Rettungskräfte gewesen. Auch die Tatsache dass der Protest friedlich ablief, rechnete sie den Angeklagten an. Anders als die Staatsanwaltschaft sah die Richterin keine besondere Schwere des Fall.

Freiheitsstrafe für Klebeaktion?

Der Staatsanwalt hatte in seinem Plädoyer eine gemeinschaftliche Nötigung in einem besonders schweren Fall und 18 weiteren Fällen gesehen und deshalb neun Monate auf Bewährung für die vier Klima-Aktivisten gefordert. Seiner Meinung nach wäre die Bildung einer Rettungsgasse nicht möglich gewesen. Dass es zu keinem Notfall kam, war für ihn unerheblich. Die Verteidiger forderten für ihre Mandanten den Freispruch.

Gerichtssaal als Bühne

Die Angeklagten äußerten sich zu Beginn der Verhandlung zu den Anschuldigungen. Keiner von ihnen bestritt die Vorwürfe, im Gegenteil: Alle sagten, sie seien stolz auf ihre Tat und würden sie auch wiederholen. Die Angeklagten nutzten ihre Stellungnahmen geradezu als Bühne, um auf die Klima-Krise hinzuweisen. Sie legten wissenschaftliche Fakten vor, um die genannte Verwerflichkeitsprüfung zu ihren Gunsten zu entscheiden: Dass der Zweck ihre Mittel heiligt.

Die Angeklagten wurden in ihren letzten Worten teilweise sehr emotional. Einer nannte die Aktion mit brüchiger Stimme eines der besten Dinge, die er in seinem Leben gemacht habe. Zum Vorwurf der Nötigung sagte er:

"Ich fühle mich genötigt für den Klimaschutz auf die Straße zu gehen" Angeklagter

Dabei spielte er darauf an, dass die Politik zu wenig für den Klimaschutz unternehme.

Im Rahmen der Verhandlung war es vor dem Justizgebäude zu weiteren Protesten von Klima-Aktivisten gekommen. Auch vor dem Gerichtssaal standen viele Menschen, die nicht eintreten durften: Der Saal war bis auf den letzten Platz besetzt.

Auf Autobahnausfahrt geklebt

Die vier Angeklagten hatten sich am 22. Februar des vergangenen Jahres auf die Ausfahrt Nürnberg-Westring des Frankenschnellwegs geklebt. Sie forderten dabei ein Gesetz, das die Verschwendung von Lebensmitteln verbietet. Es ging ihnen dabei nicht nur um die Legalisierung von "Containern". Sie forderten auch das Wegwerfen guter Lebensmittel unter Strafe zu stellen.