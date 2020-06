Frankenwald-Steigla: Auf dem Achatzmühlenweg die Stille hören

"Steigla" heißen die schönsten Wanderwege im Frankenwald. 32 Frankenwald-"Steigla" gibt es. Einer von ihnen ist der Achatzmühlenweg. Er beginnt im Wallfahrtsort Marienweiher bei Marktleugast (Lkr. Kulmbach). Der Wallfahrtsort mit der Wallfahrtskirche ist auch Endpunkt des 11,5 Kilometer langen Frankenwald-Steigla.

Wege nicht geschottert, sondern naturbelassen

Die Route führt an einem See vorbei, streift Bachauen und führt zu Biotopen. Der Weg ist naturbelassen, also nicht geschottert; auch gibt es keine asphaltierten Abschnitte. Deshalb ist das Wandern auf dem Frankenwald-"Steigla" besonders entspannend.

Kein Auto ist zu sehen oder zu hören

Man bekomme den Kopf frei, berichten die Wanderer. Entlang dieses meditativen Weges ist weder ein Auto zu sehen noch zu hören. Erholung pur also, oder wie die Touristiker im Frankenwald sagen: auf dem Frankenwald-Steigla können Wanderer "die Stille hören".