Auf dem Weg zum Bäcker: Raubüberfall auf Mann in Bayreuth

Ein 30-jähriger Mann ist gestern in Bayreuth auf dem Weg zum Bäcker überfallen worden. Die vier unbekannten Räuber hatten es laut Polizei auf seinen Rucksack abgesehen. Gegen 6.30 Uhr stellten sie sich dem Mann in der Nähe des Bahnhofs in den Weg und forderten seinen Rucksack. Sie drohten damit, ihn zu schlagen. Deshalb übergab der Mann den Rucksack mit Bargeld und persönlichen Gegenständen.

Nach Raubüberfall in Bayreuth: Zeugen gesucht

Die Männer flüchteten in Richtung Markgrafenallee. Sie sollen etwa 16 Jahre alt, 1,85 bis 1,90 Meter groß und schlank sein. Sie sollen dunkle Hautfarbe haben, dunkel gekleidet gewesen und Mützen oder Kapuzen getragen haben. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas beobachtet hat, soll sich unter der Telefonnummer 0921/50 60 melden.