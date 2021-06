Auf dem Prüfstand: Wie sinnvoll sind Schnelltests für Kinder

Victoria geht in die fünfte Klasse in München. Inzwischen gibt es wieder Präsenzunterricht. Damit der stattfinden darf, müssen sich alle zweimal die Woche testen. In der Schule, unter Aufsicht.

Eine ungeliebte Pflichtübung. Die Schülerin erzählt: “Wir sitzen meistens immer da und überlegen uns, ob wir das Stäbchen in die Nase stecken sollen.“ Letztlich machten aber alle mit, weil man ja sonst heim gehen müsste. Immerhin: „Aus unserer Klasse war noch kein Mensch positiv”, erzählt Victoria.

Familienministerin: Beitrag zur Sicherheit in Kitas

Auch für Kita-Kinder gibt es jetzt Selbsttests, die sich die Eltern in den Apotheken abholen können. Keine Pflicht. Aber von Bayerns Familienministerin Carolina Trautner ausdrücklich erwünscht.

"Ich glaube das ist jetzt ein weiterer Beitrag für die Sicherheit in den Kitas." Carolina Trautner, Bayerische Familienministerin

Doch wissenschaftlich betrachtet sind die Tests umstritten. Sie können sogar mehr Verwirrung stiften als nutzen, glaubt der Arzt Burkhard Rodeck von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin.

Corona-Schnelltests: Infizierte Kinder werden nicht immer erkannt

Damit ein Antigen-Schnelltest in Deutschland zugelassen wird, muss er mindestens 80 Prozent der positiven Fälle erkennen. Das heißt: Es wird toleriert, wenn jeder Fünfte tatsächlich Infizierte durch den Test nicht erkannt wird. Der Maßstab sind Erwachsene, die Symptome einer Covid19-Infektion haben.

Dr. Burkhard Rodeck von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin sagt, für asymptomatische Kinder sei die Sensitivität bislang nicht getestet worden seitens der Hersteller, sondern nur in Form von Nachuntersuchungen.

"Und diese Nachuntersuchungen zeigen uns gerade bei Kindern, dass die Sensitivität hier bei den ganz jungen Kindern bei knapp 20 Prozent liegt, bei den älteren Kindern bei vierzig Prozent. Das heißt von 10 tatsächlich infizierten Kindern erkenne ich über die Schnelltestverfahren mal gerade zwei." Dr. Burkhard Rodeck, Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin

Falsch positiv: Rein rechnerisch 60.000 Kinder pro Testrunde

Außerdem liefern die Tests häufig auch falsch-positive Befunde. Das heißt: viele Kinder werden im Zweifel zu Unrecht in Quarantäne geschickt und müssen sich mit der zuverlässigeren PCR-Methode nachtesten lassen.

Bei rund zwei Millionen Kindern und Jugendlichen, die in Bayern in die Kita oder in die Schule gehen, sind theoretisch 60.000 falsch Positive dabei, bei jeder Testrunde.

“Da fragt man sich schon: Ist das sinnvoll, eine solche Testung flächendeckend weiter einzufordern.“ Dr. Burkhard Rodeck, Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin

Politik in Bayern setzt weiter auf Testen

Je niedriger die Corona-Fallzahlen in der Bevölkerung sind, desto stärker fallen die Fehler ins Gewicht.

Bayerns Familienministerin Carolina Trautner setzt trotzdem auf die Antigen-Schnelltests. Die sind zuletzt auch als Selbsttest für kleine Kinder zugelassen worden.

"Das sind ja Hürden die hier gestemmt worden sind. Das heißt wir können davon ausgehen, dass in den Fällen einer richtigen Handhabung - und die ist ja relativ einfach und unkompliziert - auch das Testergebnis zuverlässig ist." Carolina Trautner, bayerische Familienministerin

Und auch an den Schulen soll es erstmal mit dem Testen weitergehen, sagt Bayerns Kultusminister Michael Piazolo im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk: “Die Tests, da würde ich nach meiner persönlichen Einstellung jetzt in diesem Schuljahr nicht dran rütteln, weil sie sich gut bewährt haben.“

Vorschlag aus der Wissenschaft: Testintervall verlängern

Es gibt auch Wissenschaftler, die die Schul-Tests für sinnvoll halten. Der Kinder-Infektiologe Johannes Liese von der Universität Würzburg zum Beispiel. Er fragt sich aber, ob es auch bei niedriger Inzidenz wie im Moment tatsächlich so oft sein müsse.

„Aber ich würde nicht von zweimal die Woche gleich auf Null übergehen. Sondern würde dann das Testintervall etwas verlängern. Zum Beispiel auch nur alle zwei Wochen ein Mal oder so. Habe aber dann dadurch noch immer eine gute Möglichkeit, das Infektionsgeschehen auch zu überwachen.” Prof. Johannes Liese, Kinder-Infektiologe Universität Würzburg

Andere Infektiologen wie Johannes Hübner vom Uniklinikum München dagegen halten die Tests für überflüssig und würden den Fokus woanders setzen. Zum Beispiel auf Hygienemaßnahmen in den Schulen.

„Wenn die konsequent eingehalten werden, und das zeigen unsere Studien, dann brauchen wir auch keine Testungen“, sagt Liese.

Hygiene: Reichen Masken, Abstand und Händewaschen?

Welche Hygienemaßnahmen in Kitas und Schulen aber sinnvoll sind - darüber herrscht gerade Verunsicherung. Manchen Eltern gehen die Maßnahmen zu weit, anderen nicht weit genug. Die einen fordern, ein Ende der Maskenpflicht, die anderen wünschen sich Belüftungsgeräte bzw Luftfilter in den Klassenzimmern.

Der Freistaat hat solche Filter für Schulen und Kitas mit einem 50-Millionen-Programm gefördert. Inzwischen sind rund 15.000 von insgesamt 75.000 Klassenzimmern in Bayern mit Geräten ausgestattet worden, sagt Kultusminister Piazolo. Das Förderprogramm ist inzwischen ausgelaufen.

Wissenschaftlich ist der Nutzen der Filter umstritten: In Studien sind sie in leeren Räumen getestet worden, nicht aber in vollbesetzten Klassenzimmern oder in Kitas. Und die Qualität der Geräte ist sehr unterschiedlich.

Hygiene in der Kita: Kreative Lösungen

Gerade für die Kitas erreichen uns Beschwerden von Eltern über das Hygienekonzept. Es bestehe teils nur aus Lüften und Händewaschen. In einigen Kitas könnten die Eltern einfach wahllos mit rein.

Tatsächlich ist die Bring- und Holsituation im zehnseitigen Rahmenhygieneplan des Bayerischen Familienministeriums relativ offen formuliert. Das funktioniert aber trotzdem, glaubt Ministerin Carolina Trautner: “Wir empfehlen, die Kontakte in der Bring- und Holsituation möglichst zu reduzieren. Und die Kitas sind da sehr kreativ, die haben alle gute Methoden entwickelt, das umzusetzen.“

Die einen hätten zusätzliche Zugänge geschaffen, etwa über den Garten. Andere beschränken die Zahl der Eltern, die gleichzeitig in der Kita sein dürfen. Für die Räume sind teils CO2-Sensoren angeschafft worden, damit regelmäßig gelüftet wird. Und für alle externen Besucher gilt eine Maskenpflicht. Das habe sich alles „sehr gut eingespielt“, sagt Trautner.