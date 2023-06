Auf dem Herzogstand: Speisen wie König Ludwig II.

Der Märchenkönig hatte nur noch vier Zähne

Eine Besonderheit weiß Kulturhistoriker Reichold. Laut Obduktionsbericht besaß der König, als er im Starnbergersee starb, nur noch vier Zähne. Die Folge war, Ludwig konnte die letzten Jahre nur noch Püriertes oder Haschiertes essen. Daher standen oft Reis oder Kartoffelbrei auf der Menükarte des Königs. Nach Überlieferungen mochte er beim Gemüse vor allem Erbsen.

Aber der "Kini" war auch ein ganz Süßer. Sigi Zauner, der verschiedene Speisen nachgekocht hat, war überrascht, wie süß damals gegessen wurde. Er hat einen Vanillepudding nachgekocht. Der sei ungenießbar gewesen für unser heutiges Geschmacksempfinden, sagt Zauner. Für das König-Ludwig-Alpendinner auf dem Herzogstand hat er etwas weniger Zucker rein, so konnten sich die Gäste über einen gelungenen Kabinetts-Pudding mit Vanillecreme freuen.

Der Märchenkönig war ein Süßer

Die Vorliebe für das Süße erklärt Kulturhistoriker Reinhold so: König Ludwig wurde von seinem Vater sehr streng erzogen. Am letzten Tag, bevor sein Vater starb, habe er etwas falsch gemacht, als Strafe durfte er keinen Zucker in den Kaffee tun, so die Überlieferung. Und am Tag drauf war er der König und durfte ab sofort alles tun was ihm gefiel. Und so kam es, dass er über die Stränge schlug. Gerade beim Essen und da vor allem beim Süßen. Alles mit Zucker liebte der "Kini", und schon bald sah man es ihm auch an, so der Kulturhistoriker; denn in der Folge kam es dann auch zur Schädigung der Zähne.